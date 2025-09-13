Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto “Ci vuole il fisico”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Fino al 21 settembre 2025 si svolge a Bomporto la quarta edizione di “Ci vuole il fisico”, rassegna dedicata allo sport e alle associazioni del territorio. L’iniziativa coinvolge piazze, palestre e impianti di Bomporto, Sorbara e Solara, con attività rivolte a tutte le fasce d’età.

Obiettivo dell’evento è promuovere l’offerta sportiva locale e valorizzare il ruolo delle associazioni come riferimento per la comunità.

Durante la manifestazione si terranno anche la premiazione degli atleti e delle squadre della stagione 2024-2025, l’inaugurazione della nuova Palestra Bernabiti e la presentazione della “Palestra della memoria”. Sarà attivo un info point della Polisportiva Solarese.

Discipline sportive proposte:

Atletica

Hockey in line

Pattinaggio

Calcio

Ciclismo

Pallavolo e minivolley

Beach volley

Ginnastica (dolce, posturale, mantenimento, fitness, pilates)

Judo

Difesa personale femminile

Psicomotricità

Danza e ballo (zumba, balli di gruppo, latino-americana, hip hop, pole dance)

Nuoto

Pesca sportiva

Ginnastica artistica

Yoga

Tonificazione

Functional training

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bomporto. Partecipazione aperta a tutti.