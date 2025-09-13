Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto “Ci vuole il fisico”
BOMPORTO - Fino al 21 settembre 2025 si svolge a Bomporto la quarta edizione di “Ci vuole il fisico”, rassegna dedicata allo sport e alle associazioni del territorio. L’iniziativa coinvolge piazze, palestre e impianti di Bomporto, Sorbara e Solara, con attività rivolte a tutte le fasce d’età.
Obiettivo dell’evento è promuovere l’offerta sportiva locale e valorizzare il ruolo delle associazioni come riferimento per la comunità.
Durante la manifestazione si terranno anche la premiazione degli atleti e delle squadre della stagione 2024-2025, l’inaugurazione della nuova Palestra Bernabiti e la presentazione della “Palestra della memoria”. Sarà attivo un info point della Polisportiva Solarese.
Discipline sportive proposte:
-
Atletica
-
Hockey in line
-
Pattinaggio
-
Calcio
-
Ciclismo
-
Pallavolo e minivolley
-
Beach volley
-
Ginnastica (dolce, posturale, mantenimento, fitness, pilates)
-
Judo
-
Difesa personale femminile
-
Psicomotricità
-
Danza e ballo (zumba, balli di gruppo, latino-americana, hip hop, pole dance)
-
Nuoto
-
Pesca sportiva
-
Ginnastica artistica
-
Yoga
-
Tonificazione
-
Functional training
L’iniziativa è promossa dal Comune di Bomporto. Partecipazione aperta a tutti.
