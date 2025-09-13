L’incontro con Don Luigi Ciotti chiude la Festa provinciale dell’Unità

Sarà l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, la rete nazionale di associazioni contro le mafie, a chiudere, domenica 14 settembre alle ore 21.00, l’edizione 2025 della Festa provinciale dell’unità di Modena, che si è svolta per la prima volta nel nuovo spazio in via Divisione Acqui, accanto al PalaPanini.

Quello con il sacerdote e attivista che ha dedicato una vita intera all’impegno nei confronti degli ‘ultimi’ e del contrasto alla violenza e alla prepotenza mafiose, e che ha recentemente festeggiato gli ottant’anni, rappresenterà anche l’appuntamento conclusivo della prima edizione della Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie, promossa dal Partito Democratico nazionale e organizzata dalla senatrice Enza Rando. A dialogare con lui, sul palco dell’Agorà ‘Aude Pacchioni’, la senatrice e responsabile Legalità e Contrasto alle mafie del Pd nazionale Enza Rando e la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga. A condurre l’incontro, la giornalista RAI Maria Grazia Mazzola.

L’ultima giornata della Festa prenderà però avvio al mattino, alle ore 11.00, con l’assemblea nazionale dei referenti locali per la Legalità, presieduta dalla senatrice Rando.

Tutti gli incontri relativi alla Festa nazionale sulla legalità saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Festa (al seguente link: Festa provinciale dell'unità di Modena).

Non mancherà naturalmente anche la musica, a coronare la maratona della Festa provinciale: alle ore 21.30, infatti, il pubblico potrà ascoltare i mitici brani di Vasco, intonati sul palco dell’Arena Left dalla band NSMGA - Nonsiamomicagliamericani.

Ultima tappa anche per i ‘Diari di viaggio’, con il racconto di Papua Nuova Guinea a cura di Marco Pierli.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

Per informazioni: 353.4722569 e sul sito www.pdmodena.it