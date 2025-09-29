“Luci sulla Palestina”, giovedì 2 ottobre flash mob del personale sanitario al Policlinico
Anche i delegati Fp Cgil hanno deciso di aderire al flash mob per sostenere la mobilitazione di giovedì 2 ottobre “Luci sulla Palestina”. La mobilitazione nazionale del personale sanitario contro il genocidio palestinese a Gaza, prevede flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia.
Anche a Modena si svolgerà un flash mob davanti al Policlinico (largo del Pozzo) alle ore 21.
Gli operatori sanitari porteranno torce elettriche, lampade, lumini e luci di ogni tipo per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Per il popolo palestinese, per gli ospedali bombardati, per gli operatori sanitari uccisi.
Durante il flash mob si leggeranno i nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza durante la guerra.
La Fp Cgil invita tutta la cittadinanza e tutti i suoi attivisti a sostenere questa iniziativa e a partecipare al flash mob.
Maggiori dettagli su www.digiunogaza.it/luci-sulla-palestina/
https://www.facebook.com/fpcgil/posts/pfbid0iHCK6nrNZrmgyf6YchcYtV85NsTR1eFGPxjndbseS39EoPTcS1hxXZfHYACn5w9nl
- Due giornate di esercitazioni e formazione a Mirandola per avvicinare i giovani alla Protezione Civile
- Assegnati 13,9 milioni di euro a Modena per interventi di riqualificazione della rete stradale provinciale
- Pari opportunità, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori dialogano con esperte di empowerment femminile
- Incidente mortale sulla A1: furgone contro pullman turistico, non ce la fa un 40enne
- Torna l'ipotesi dell'ospedale integrato Carpi- Mirandola. Nasce l'asse dei sindaci per alzare la voce a Modena
- Disabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
- No al fotovoltaico a Portovecchio, aderisce anche il Comune di Mirandola
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre