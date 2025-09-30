Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino

«È con grande soddisfazione che accogliamo il Maresciallo Stefano Di Antonio nel nostro territorio - sottolinea nei saluti la sindaca Budri - «Sono certa che, con la sua esperienza e dedizione al servizio della comunità, saprà continuare a garantire sicurezza e supporto a tutti i cittadini di San Martino Spino e delle frazioni circostanti. Al Maresciallo Capo Luca Solido, che lascia la nostra Stazione per intraprendere un nuovo e importante incarico, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità con cui ha servito la nostra comunità.»