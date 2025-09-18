Mirandola, Luca Solido, comandante della stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, promosso comandante a Sestola
MIRANDOLA - Il maresciallo capo Luca Solido, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, è stato promosso nuovo comandante della Stazione di Sestola.
In occasione del trasferimento, si legge in una nota stampa diffusa dal Comune di Mirandola - la sindaca Letizia Budrie l’assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere – a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità – "i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati in questi quindici anni di servizio sul territorio della bassa modenese. Al maresciallo Solido vanno i migliori auguri per il nuovo incarico e un sincero ringraziamento per la collaborazione istituzionale sempre attenta e puntuale, a tutela della sicurezza dei cittadini".
