Mirandola, iniziata la riqualificazione dell’area di via Don Milani a Gavello

MIRANDOLA - Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualifica dell’area di via Don Milani a Gavello, frazione di Mirandola. L'intervento punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio da anni in stato di abbandono. La ditta incaricata, pervenuta in loco giovedì mattina alla presenza della Polizia Locale e dell’assessore Marco Donnarumma, ha già avviato le operazioni, che proseguiranno nei prossimi giorni fino al completo ripristino dell’area. L’intervento rientra in un piano più ampio di valorizzazione del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza, vivibilità e cura degli spazi pubblici.

“La sicurezza consiste anche e soprattutto in operazioni come queste - dichiara l'assessore Donnarumma - ed è mia intenzione incontrare a breve la Frazione per presentare loro il progetto di riqualifica dell’area. Andremo avanti con la lotta al degrado su tutto il territorio, in ascolto delle segnalazioni dei cittadini che chiedono risposte e fatti concreti. Ringrazio la Polizia Locale per il grande lavoro svolto in questa direzione".











