ITS Biomedicale di Mirandola, sabato 20 settembre open day per scoprire i nuovi laboratori hi-tech

MIRANDOLA - Dopo l’inaugurazione istituzionale di qualche giorno fa, ITS Biomedicale apre nuovamente le sue porte, questa volta ai ragazzi interessati e alle loro famiglie, per illustrare nel dettaglio i corsi e i possibili sbocchi lavorativi anche attraverso la testimonianza di studenti, docenti e tecnici aziendali. Sarà anche possibile visitare i nuovi laboratori tecnologici a supporto della didattica laboratoriale, caratterizzante i percorsi ITS. L’evento si terrà sabato 20 settembre, alle ore 09.30, presso la sede ITS in via 29 maggio 12, a Mirandola. Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://bit.ly/4lSLbw6

Si tratterà di una giornata di orientamento speciale, in cui verranno mostrati alcuni nuovi laboratori hi-tech. Questo è Openday & OpenLABS, una giornata - il 20 settembre 2025 - dedicata alla formazione e all’orientamento. I protagonisti saranno i laboratori e in particolare:

Laboratorio di Robotica | in collaborazione con Ideativa srl. Che cos’è la robotica collaborativa? Ad aiutare nella risposta Mattia, ex studente che ora lavora in Ideativa, azienda leader nello sviluppo di strumenti e soluzioni che semplifichino l’adozione di soluzioni robotizzate.

| in collaborazione con Ideativa srl. Che cos’è la robotica collaborativa? Ad aiutare nella risposta Mattia, ex studente che ora lavora in Ideativa, azienda leader nello sviluppo di strumenti e soluzioni che semplifichino l’adozione di soluzioni robotizzate. Laboratorio di Produzione (Camera Bianca e stampanti 3D) | in collaborazione con il Tecnopolo Mario Veronesi, G.B. Soluzioni ed Elixind. Avete mai visto una stampante 3D che realizza prototipi di dispositivi, parti di strumenti chirurgici o componenti per apparecchiature ospedaliere? Si potrà farlo.

(Camera Bianca e stampanti 3D) | in collaborazione con il Tecnopolo Mario Veronesi, G.B. Soluzioni ed Elixind. Avete mai visto una stampante 3D che realizza prototipi di dispositivi, parti di strumenti chirurgici o componenti per apparecchiature ospedaliere? Si potrà farlo. Laboratorio di Usability | in collaborazione con il Tecnopolo Mario Veronesi. Come si applica l’user-centered design nel mondo biomedicale? Come si valuta l’usabilità di un prodotto, simulando l’utilizzo di dispositivi medicali reali in contesti controllati? Si potrà scoprirlo.

Ecco il programma

ore 9.30 - Cosa si studia nell’Academy? (sarà spiegata l’offerta formativa, parlando dei corsi, di come ci si iscrive, quali sono i bonus e le agevolazioni).

ore 10.30 - Coffee break (spazi di aggregazione, a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse)

ore 11-12 - Tour dei laboratori: saranno mostrati tre laboratori hi-tech per far vedere da vicino i tre ambiti di corso, e cioè Robotica, Biotech e Telemedicina.

ore 12 - Question time

