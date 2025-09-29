Modena, al via la manutenzione del verde stradale per 180 mila euro

Sono partiti in diverse strade di Modena i lavori di cura e manutenzione del verde stradale, un pacchetto di interventi dal valore complessivo di 180 mila euro messo in campo dal Comune.

Gli operatori dell’impresa “Cavalier Emilio Giovetti srl” di San Donnino stanno eseguendo attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico, sia orizzontale che verticale, lungo le principali vie e aree urbane dei quattro Quartieri cittadini. L’obiettivo è migliorare il decoro delle strade, la visibilità e la sicurezza per pedoni e automobilisti.

“Abbiamo scelto di destinare risorse specifiche a questa priorità – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – perché una città più curata è anche più vivibile. Questi interventi vengono accolti con favore dalla cittadinanza”.

Le attività comprendono la pulizia delle filette attraverso diserbo manuale e meccanico, senza utilizzo di prodotti chimici, e la potatura di siepi e aree verdi. I lavori hanno già interessato numerose vie e piazze del centro storico, dai Giardini Ducali a piazza Grande, fino a corso Canalchiaro e Canalgrande, e sono ora in corso in via Divisione Acqui, per poi proseguire in strada Morane e in altre zone dei Quartieri 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda le siepi, le potature sono già state completate nel Quartiere 1, mentre negli altri Quartieri i lavori sono in corso o in fase di avvio: dal centro storico alle scuole, da via Minutara a via Morane, fino a via Settembrini e stradello Fossa Buracchione.