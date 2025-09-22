Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice
Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice. All'anziano era stato imposto il divieto di avvicinamento alla casa dove viveva la donna nella Bassa Modenese. Ma lo ha violato. Per questo i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno eseguito l’Ordinanza emessa dal Tribunale – Sezione GIP di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con la quale veniva disposta la misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, 73enne, in sostituzione di quella meno afflittiva dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione di dispositivo di controllo elettronico, avendo violato i divieti imposti molestando la vittima.
Il 73enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.
I Carabinieri della Compagnia di Carpi ed i reparti dipendenti - si legge in una nota dell'Arma - proseguono incessantemente le attività di polizia giudiziaria e di controllo sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.
LEGGI ANCHE
“Quando lo fai un regalino al tuo capo?”. Molesta la commessa, per lui divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico
- Da San Felice Fabio Silvestri vince la a 5^ edizione del torneo Fustellificio Gadda
- Aggressione omofoba a Bomporto, prese di mira due ragazzine che si baciavano
- Tenta di uccidere un ventenne per un telefonino, l'aggressore non rispetta i domiciliari e per lui si aprono le porte del Sant'Anna
- Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice
- Si è aperta la stagione della caccia, in tanti in pianura. Otto cacciatori sono stati sanzionati
- Modena, prevenzione e contrasto delle truffe, martedì 23 settembre il primo incontro
- Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro "Nordkapp"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"