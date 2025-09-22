Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice. All'anziano era stato imposto il divieto di avvicinamento alla casa dove viveva la donna nella Bassa Modenese. Ma lo ha violato. Per questo i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno eseguito l’Ordinanza emessa dal Tribunale – Sezione GIP di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con la quale veniva disposta la misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, 73enne, in sostituzione di quella meno afflittiva dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione di dispositivo di controllo elettronico, avendo violato i divieti imposti molestando la vittima.

Il 73enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.

I Carabinieri della Compagnia di Carpi ed i reparti dipendenti - si legge in una nota dell'Arma - proseguono incessantemente le attività di polizia giudiziaria e di controllo sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

