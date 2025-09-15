“Paideia”, insegnare, apprendere, addomesticare: è il tema di Festivalfilosofia 2025. Dal 19 al 21 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo

Il festivalfilosofia celebra la sua venticinquesima edizione con un focus sulla paideia, ovvero educazione, trasmissione del sapere e scuola. In tre giorni, oltre 150 appuntamenti gratuiti tra lezioni magistrali, dibattiti, mostre, spettacoli, letture, attività per ragazze e ragazzi e le tradizionali cene filosofiche animeranno piazze e cortili delle tre città. Il programma filosofico conta 56 lezioni e conversazioni.

Un tema, tre nodi

Il cartellone affronta le trasformazioni che stanno cambiando:

i rapporti tra generazioni,

i processi educativi e di apprendimento,

lo statuto stesso della conoscenza nell’era digitale.

La paideia viene intesa come progetto unitario di formazione dell’umano: sapere e valori, individuo e comunità, pratiche di trasmissione. Di qui l’attenzione alla scuola (in senso ampio) e al suo rapporto con la società.

Voci e protagonisti

Accanto ai nomi che hanno segnato la storia del festival, arrivano 24 nuovi interventi. Tra i partecipanti (in ordine alfabetico):

Alessandro Aresu (Lectio “Confindustria Emilia Area Centro”), Enzo Bianchi, Massimo Cacciari (Comitato scientifico; lezione in memoria di Michele Di Francesco), Barbara Carnevali (Comitato scientifico), Umberto Curi, Ivano Dionigi (Lectio “BPER Banca”), Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Simona Forti, Umberto Galimberti (Lectio “Gruppo Hera”), Matteo Lancini (Lectio “Rotary Club Gruppo Ghirlandina”), Michela Marzano, Stefano Massini, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Valerio (Lectio “Aimag”), Nicla Vassallo, Marcello Veneziani.

Debuttano, tra gli altri: James Boyle (con “Learning More Festival” by FEM), Luciano Canova (Lectio “Coop Alleanza 3.0”), Ernesto Galli Della Loggia, Marina Garcès, Daniel Innerarity, Mario Isnenghi, Catherine König-Pralong, Sybille Krämer, Nicola Lagioia, Raffaele Mantegazza, Mauro Piras, Donald Sassoon.

Interventi narrativi/inchiesta: Alessandro Bergonzoni, Paolo Di Paolo, Riccardo Staglianò, Telmo Pievani.

Sei piste di lavoro (programma filosofico)

Educazione – libertà, regole, disobbedienza, crescita e responsabilità adulte. Maestri – modelli, autorità non autoritarie, influenza ed emancipazione (da Socrate a Confucio, fino ai maestri contemporanei). Scuola – istituzione, diritti, povertà educativa, riforme, rapporto con famiglie e società. Apprendimento – saperi umanistici e scientifici, IA e digitale, competenze e lavoro. Sfera pubblica – media, opinione, soft power, intellettuali e democrazia. Trasmissione – canali, messaggi e istituzioni culturali; musei, memoria, “cancel culture”.

Lezione dei classici

Studiosi e studiose commentano testi cardine per la paideia: da Agostino (De magistro) a Schiller, Nietzsche, Benedetto Croce, John Dewey, fino a Kant sul “come” insegnare filosofia.

Programma creativo

In parallelo, mostre, installazioni, musica e spettacoli declinano il tema in oltre 100 appuntamenti su Modena, Carpi e Sassuolo, con una rete di circa 170 partner culturali. Previsti concerti, performance, cinema, laboratori per bambine e bambini e percorsi tematici. Tra gli ospiti: Gloria Campaner, Alessandro Carrera, Edoardo Camurri, Marco Damilano, Fabio Geda, Luigina Mortari, Erica Mou, Carlo Rivetti, Irma “Butterfly” Testa, Giorgio Vallortigara, Margherita Vicario, Cartoni Morti, Paolo Di Paolo, Luca Mastrantonio.

Online

Un palinsesto di dirette streaming sui canali del festival renderà fruibili alcune lezioni anche al pubblico del web. L’intero programma sarà pubblicato la settimana successiva alla manifestazione.

Un’edizione dedicata a Michelina Borsari

Il festival rende omaggio a Michelina Borsari, ideatrice e prima direttrice, figura di riferimento del Comitato scientifico. Venerdì 19 settembre alle 19.30, in piazza Grande, un momento pubblico ne ripercorrerà la traiettoria culturale. L’edizione 2025 è dedicata alla paideia, che sintetizza il suo lavoro e la sua vita.

Promotori

Il festival è promosso dal Consorzio per il festivalfilosofia (Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo; Fondazione Collegio San Carlo di Modena; Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi; Fondazione di Modena).