Pallavolo, Memorial Soriani: Mirandola vince in finale contro Ferrara

Ottima prestazione per la Stadium Mirandola che nel torneo precampionato organizzato dalla 4 Torri Ferrara porta a casa il primo posto contro due formazioni con importanti ambizioni.



SEMIFINALE (STADIUM - SASSUOLO)

Dopo un avvio equilibrato, Mirandola si mette davanti sul 13-12 e guadagna un leggero vantaggio nei confronti dei sassolesi che però riassorbono e sorpassano sul 19-20. Spagnol e Grue sospingono nuovamente avanti la Stadium (22-20). Nulla di sostanzialmente differente entro la chiusura del set: Mirandola vince il primo 25-21. Anche nel secondo parziale obbligatorio la Stadium attende il momento giusto per aggredire e si fa avanti a metà frazione inoltrata (17-15). Kerakoll rientra in gioco e pareggia, Maletti nega temporaneamente il sorpasso ma è solo questione di tempo: il turno di servizio di Giurati vale il 20-19. Grue riporta in parità il tabellone. Andreoli la riequilibra dal servizio: 23-25 e 1-1. La formula del torneo prevede quindi un ulteriore set per definire il vincitore della sfida. Perfetto equilibrio fino alla doppia cifra, poi break e controbreak al servizio di Bombardi e Spagnol (15-14). Nuovo break di Sassuolo sul 16-18, poi i 6 punti gialloblù consecutivi sul turno al servizio di Antonaci sospingono definitivamente la Stadium verso la finale del pomeriggio: il primo tempo di Grue chiude l’incontro 25-20.

FINALE (STADIUM - 4 TORRI)

L’ambiziosa 4 Torri si presenta completamente rinnovata rispetto alla passata stagione: Pupo Dall’Olio schiera Daddio in regia, Bellia opposto, Margutti e Rossetti in banda, Reccavallo al centro con Focosi. Libero Poli. Ottimi spunti in avvio di finale (alla meglio dei 5 set) per la squadra di Bicego che schiera la stessa formazione della mattinata, eccezion fatta per Scaglioni che sostituisce Grue. Subito un buon break riassorbito dai padroni di casa (da 2-5 a 5-5). La coppia di centrali gialloblù riporta avanti Mirandola con un ottimo lavoro al servizio e a muro. Stadium si stabilizza a +2 sui ferraresi, che riescono però a pareggiare (17-17) e a firmare un vitale doppio break (19-21). Subito livellato il punteggio da Sitti e soci, che tornano avanti grazie alla prestazione in attacco di Maletti e quella al servizio del compagno di reparto Galliani. Beffa finale di Ferrara che si porta avanti vincendo il set 25-23. Anche nel secondo parziale la squadra allenata da Dall’Olio si tiene avanti ma non riesce a negare il pareggio agli avversari, nuovamente in gara sul 10-10. Spagnol effettua il sorpasso appena concluso il timeout richiesto da 4 Torri. Solo Mirandola in campo per buoni tratti che obbligano gli estensi ad usare il loro secondo discrezionale (12-16). Nulla di significativo fino alla venticinquesima lunghezza atterrata da Antonaci (21-25). Il terzo set inizia 4-0 per i mirandolesi, che riescono a gestire e ad allungare il vantaggio nonostante la sofferenza al servizio. Ferrara annulla due set point, poi il mani out di Flemma sul 16-25 riporta avanti i mirandolesi per 1-2. Quarto set in perfetto equilibrio: la Stadium si mantiene avanti di un paio di lunghezze per la prima metà della frazione senza però riuscire a domare un avversario in grado di battere in semifinale la Serie A3 di San Donà di Piave. Nel finale le formazioni tornano a contatto per alcuni punti prima del ritorno di Mirandola, nuovamente avanti sul 20-22. Bellia e atterra un pallone per i suoi, mentre Flemma e Spagnol guadagnano 3 match point gialloblù. I padroni di casa ne annullano due, e Reccavallo si trova a servire il pallone in grado di rimandare tutto ai vantaggi. Il centrale ferrarese batte fuori. Bicego e Pinca guadagnano il secondo Memorial Soriani consecutivo.