Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso – L’ANALISI

Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso? La tragica morte della cinquantenne Paola Stabellini in una pizzeria di San Felice sul Panaro, l'altra sera, porta di attualità una paura atavica, solitamente associata ai bambini piccoli che stanno imparando a mangiare e devono gestire i bocconi per la prime volte. Sebbene sia l'istinto a guidare il cibo verso l'esofago, a volte può finire nella trachea, bloccare l'accesso dell'aria ai polmoni e quindi provocare la morte. Il rischio soffocamento c'è anche per gli adulti.

Il soffocamento, anzi, è una delle principali cause di morte accidentale in tutto il mondo. Tra gli alimenti che provocano questo tipo di incidente, la pizza occupa un posto significativo grazie alla sua composizione. Questo articolo si propone di esplorare i motivi per cui un pezzo di pizza può andare di traverso e le conseguenze fatali che ne possono derivare.

La fisiologia della deglutizione

Per comprendere il rischio associato al soffocamento, è fondamentale prima esaminare la fisiologia della deglutizione. Quando ingeriamo cibo, il nostro sistema nervoso coordina una serie di muscoli nella bocca, nella gola e nell'esofago per permettere al cibo di scivolare verso lo stomaco. Questo processo avviene in tre fasi:

Fase orale

Il cibo viene masticato e mescolato con la saliva formando un bolo che viene spinto verso la gola.

Fase faringea

Quando il bolo raggiunge la parte posteriore della bocca, i muscoli della gola si contraggono per spingerlo nell'esofago. In questo momento, la trachea si chiude per evitare che il cibo entri nel tratto respiratorio.



Fase esofagea

l bolo scorre lungo l'esofago verso lo stomaco grazie a movimenti muscolari chiamati peristalsi.

Quando qualcosa va storto in una di queste fasi, il rischio di soffocamento aumenta.

Perché la pizza è così rischiosa?

Dimensione e consistenza

La pizza, soprattutto se servita in grandi fette o se non ben masticata, può avere dimensioni considerevoli. In aggiunta, la sua consistenza, spesso gommosa o filante, può renderla difficile da deglutire. Un pezzo di pizza troppo grande o non sufficiente masticato può facilmente bloccarsi nella gola, ostruendo le vie aeree.

Umidità e temperatura

La pizza è spesso servita calda e può contenere ingredienti umidi come salsa di pomodoro o formaggio fuso. Questi elementi possono rendere il bolo scivoloso, ma in condizioni di alta temperatura possono anche provocare bruciore alla gola, spingendo la persona a deglutire rapidamente senza masticare correttamente. La combinazione di caldo e consistenza viscosa aumenta il rischio di soffocamento.

Interruzione della deglutizione

Situazioni di distrazione, come parlare mentre si mangia, possono compromettere la coordinazione necessaria per deglutire in sicurezza. Se una persona cerca di inghiottire un pezzo di pizza mentre si distrae, è più probabile che il cibo non venga indirizzato correttamente verso l'esofago, aumentando il rischio di ostruzione.

Il Rischio Ab Ingestis

Ma ci sono anche motivazioni sanitarie che possono provocare la morte per soffocamento mentre si mangia. Tecnicamente, si chiama "Rischio Ab Ingestis".

Il termine "ab ingestis" si riferisce a un evento di soffocamento che si verifica quando una persona inala accidentalmente cibo o liquidi mentre sta mangiando o bevendo. Questo fenomeno, sebbene frequentemente associato ai bambini, rappresenta un grave rischio anche per gli adulti, con possibili conseguenze letali e complicazioni sanitarie. In questo articolo, esploreremo le cause, i fattori di rischio, i sintomi e le strategie di prevenzione relative al rischio ab ingestis negli adulti.





Cause del Rischio Ab Ingestis





Il soffocamento ab ingestis può verificarsi per diverse ragioni. Tra le più comuni troviamo:



1. Ingiustificata velocità nel mangiare

Consumare il cibo rapidamente può aumentare il rischio di inalazione accidentale. Le persone che mangiano in fretta tendono a non masticare adeguatamente gli alimenti, rendendoli più difficili da deglutire.



2. Parlare o ridere mentre si mangia

Distrazioni come conversare o ridere durante il pasto possono portare a una cattiva deglutizione, aumentando il rischio di inalare il cibo.



3.Consumo di cibi complessi

Certi alimenti, come noci, carni fibrose o alimenti particolarmente secchi, possono essere più difficili da masticare e deglutire correttamente.



4. Condizioni mediche

Alcuni disturbi neurologici, come il Parkinson o l’ictus, possono influenzare la capacità di deglutire. Altre condizioni, come l'esofagite o la disfagia, possono alterare il normale processo di deglutizione, rendendo gli individui più vulnerabili a inalare cibo o liquidi.





Fattori di Rischio





Esistono diversi fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di un episodio ab ingestis negli adulti:



1. Età avanzata

Con l'invecchiamento, le funzioni motorie e cognitive possono deteriorarsi, aumentando il rischio di difficoltà nella deglutizione.



2. Condizioni di salute

Malattie croniche, disabilità fisiche, demenza o altri disturbi neurologici possono ostacolare le normali funzioni di deglutizione.



3. Assunzione di farmaci

Alcuni farmaci possono influenzare il riflesso della deglutizione e devono essere assunti con particolare attenzione.



4. Ambiente di consumo

Mangiare in situazioni inadeguate o distratte, come durante la guida o mentre si lavora, può aumentare il rischio di incidenti.





I sintomi del soffocamento: intervenire tempestivamente è fondamentale





Quando si verifica un episodio di soffocamento, i sintomi possono manifestarsi rapidamente. È fondamentale riconoscerli tempestivamente per intervenire adeguatamente. Se non si interviene entro 4-6 minuti, il danno cerebrale può diventare irreversibile, portando a morte. Tra i sintomi più comuni ci sono:



- **Difficoltà respiratorie**: La persona può presentare un respiro affannoso o una sensazione di mancanza d'aria.

- **Tosse intensa**: Una tosse forte e insistente è il modo naturale del corpo di cercare di espellere l’ostruzione.

- **Cianosi**: La pelle, specialmente le labbra e le unghie, può apparire blu se l’ossigeno non raggiunge i tessuti.

- **Incapacità di parlare**: La persona colpita può non riuscire a emettere suoni, segno di un'ostruzione grave.







Prevenzione





Prevenire gli episodi di ab ingestis è essenziale per garantire la sicurezza degli adulti durante i pasti. Ecco alcune misure preventive efficaci:



1. Masticazione adeguata: È fondamentale masticare lentamente e a fondo i cibi prima di deglutirli. Incoraggiare gli individui a prendere piccole porzioni può aiutare.



2. Evitare distrazioni: Creare un ambiente tranquillo e privo di distrazioni durante i pasti può ridurre il rischio di incidenti. Limitare le conversazioni durante il pasto e incoraggiare la consapevolezza possono fare la differenza.



3. Educazione alla deglutizione sicura: Insegnare tecniche di deglutizione sicura, soprattutto per chi ha già subito episodi di soffocamento, può rivelarsi utile.



4. Controlli medici regolari: Per coloro che presentano condizioni mediche predisponenti, è importante avere controlli regolari per monitorare la salute della deglutizione.



5. Uso di dispositivi di emergenza. Educare gli adulti su come utilizzare manovre di disostruzione, come la manovra di Heimlich, potrebbe salvare vite in situazioni di emergenza.

6. Educare sulla manovra di Heimlich

Conoscere le tecniche di emergenza per affrontare il soffocamento è essenziale. È consigliabile seguire corsi di pronto soccorso e manovre di disostruzione per poter agire in caso di emergenza.

Conclusione

Sebbene mangiare pizza sia una delle esperienze culinarie più comuni e piacevoli, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati. Comprendere i meccanismi alla base della deglutizione, le caratteristiche del cibo e le tecniche di prevenzione può fare la differenza tra un pasto piacevole e un'emergenza fatale. La consapevolezza e l'educazione possono contribuire a ridurre significativamente i rischi e garantire un'esperienza gastronomica sicura.