Cinquantenne muore perchè le va di traverso un boccone di pizza a San Felice
SAN FELICE SUL PANARO -La sera di sabato 6 settembre, una donna di 53 anni è deceduta a San Felice in circostanze drammatiche. La tragedia si è consumata presso il bar Biskero (l'ex Kakao), sotto alla Rocca,, dove era in corso una cena organizzata dal Centro Ancora, un'associazione che supporta persone con disabilità.
La dinamica dei fatti
La cena era iniziata poco prima delle 19. All'interno del locale, oltre al personale, c'erano circa 30 persone, tra volontari e assistiti dell'associazione, che stavano gustando una pizza. All'improvviso, una delle partecipanti, una donna le cui iniziali sono S.P., ha manifestato un malore improvviso. Le prime ricostruzioni suggeriscono che un pezzo di pizza le sia andato di traverso, causandole difficoltà respiratorie.
I tentativi di soccorso
I volontari del Centro Ancora, che erano seduti con lei, sono intervenuti subito, prestandole i primi soccorsi e iniziando un massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati anche un'ambulanza da Mirandola, un'automedica e i carabinieri, che hanno supportato i volontari nei tentativi di rianimazione. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni sforzo si è rivelato inutile. La 53enne è deceduta poco dopo, a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato dal boccone di cibo.
