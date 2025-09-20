PERSONE (di Francesca Monari) | Charlotte Brazi, la pasticcera francese che ha portato Parigi a Modena
di Francesca Monari
MODENA - In una tranquilla via residenziale di Modena, lontano dai riflettori del centro storico, si cela un piccolo segreto burroso e profumato: “Pain au Chocolat”.
Non una pasticceria qualunque, ma un vero e proprio luogo esclusivo dove si servono dolci in modo non convenzionale. Un locale dove la dolcezza si ordina e si ritira in punta di piedi, come in un rituale riservato agli intenditori.
Dietro questo laboratorio artigianale c’è Charlotte Brazi, la pasticceria francese con un passato brillante tra le cucine d’oltralpe e una tappa fondamentale all’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Charlotte era venuta in Italia per una parentesi, ma l’amore – per la cucina e per Fabio Galletta, oggi suo compagno – l’ha convinta a restare. E meno male!
Charlotte ha portato con sé l’essenza della pasticceria francese: croissant fragranti, pain au chocolat dalla sfoglia perfetta, e una filosofia che mescola rigore tecnico e poesia. Ogni dolce è un piccolo capolavoro, frutto di prove, riprove e ingredienti scelti con cura maniacale. Il progetto è nato durante il lockdown, quando il tempo rallentato ha permesso a Charlotte e Fabio di sognare in grande e impastare con calma.
Il risultato? Una pasticceria sostenibile, senza sprechi, dove si produce solo ciò che viene ordinato. E se si arriva presto, magari si riesce a conquistare un croissant in più, appena sfornato. Ma attenzione: qui si entra con le papille già in festa!
Charlotte non ha solo portato la Francia a Modena; ha creato un luogo dove il tempo si ferma, il profumo di burro avvolge e ogni morso racconta una storia. Un itinerario goloso da segnare in agenda e nel cuore.
