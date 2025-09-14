ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni

di Francesca Monari

Qui i bottoni sono organizzati in percorsi tematici che raccontano la storia d'Italia, le professioni, gli eventi storici e le evoluzioni del costume.

Unico nel suo genere è nato dalla passione e dalla collezione privata di Giorgio Gallavotti, un sarto che ha dedicato una vita intera alla raccolta di bottoni; con oltre 16.000 pezzi, esposti in teche tematiche o incorniciati e appesi alle pareti, costituiscono un vero e proprio percorso narrativo nella storia, nella moda e nell'arte.

Gestito con cura e passione da Gallavotti stesso, offre ai visitatori un'esperienza intima e sorprendente, dimostrando come anche l'oggetto più umile possa racchiudere un'incredibile ricchezza storica e artistica.

L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti come osso, avorio, vetro o madreperla, arricchiti da intarsi e disegni raffinati.

Alcuni dei pezzi più affascinanti appartengono alla collezione giapponese Satsuma, risalente ai primi anni del Novecento.

La ceramica Satsuma è un tipo di manufatto giapponese molto apprezzato per la sua eleganza. Si riconosce per il colore di fondo, solitamente crema o avorio, e per le decorazioni estremamente dettagliate, dipinte a mano con grande maestria. Spesso queste opere sono impreziosite con tocchi d’oro, che le rendono ancora più preziose. Il nome “Satsuma” deriva dalla regione giapponese dove questa ceramica veniva originariamente prodotta.

Trovi Il Museo del Bottone a Santarcangelo di Romagna (RN), in Via della Costa 11. L'ingresso è gratuito. Si consiglia di contattare il museo prima della visita per eventuali aggiornamenti sugli orari che possono variare a seconda della stagione.

Immagini tratte dalla pagina Facebook del Museo.