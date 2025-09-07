Sale sull'albero per potarlo e cade: grave 57enne a Finale Emilia. L'incidente è avvenuto in una abitazione in località Canaletto, attorno al mezzogiorno di sabato.

Il 57enne aveva approfittato del bel tempo per mettere in ordine e il suo giardino, quando è arrivato al fatale albero ha preso una scala e ci si è salito sopra per raggiungere i rami più altri. All'improvviso però, una vertigine o un piede in fallo lo hanno fatto precipitare a terra. Il volo dalla scala - circa 5 metri - è stato rovinoso.

Immediati i soccorsi attivati da chi ha trovato il 57enne a terra: è arrivata ambulanza da Finale Emilia e l'elisoccorso da Bologna. L'uomo è stato velocemente portato all'ospedale di Baggiovara. Non rischia la vita.