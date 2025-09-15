San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”

Un pomeriggio di emozione e gratitudine ha fatto da cornice, a San Possidonio, a un gesto semplice ma dal profondo significato. Il concittadino Mauro Rettighieri ha voluto rendere omaggio alla dottoressa Luisa Testi, storica figura di riferimento per tanti cittadini, dedicandole una canzone e consegnandole una targa come segno di riconoscenza per il suo lavoro instancabile e per la vicinanza che da anni garantisce ai suoi pazienti.

Il momento, condiviso con la comunità, ha sottolineato l’affetto e la stima che circondano la professionista, ricordando quanto la presenza del medico di base sia fondamentale non solo per la salute, ma anche per il tessuto sociale.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento, evidenziando come episodi di questo genere diano valore al servizio sanitario pubblico, che attraverso l’impegno quotidiano di medici e operatori offre cure, sicurezza e fiducia ai cittadini.

Un riconoscimento sentito, che ha trasformato un gesto personale in un momento collettivo, capace di rafforzare i legami della comunità attorno a chi, ogni giorno, ne tutela la salute.