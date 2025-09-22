San Prospero per il cambiamento: “Serve un autovelox sull’incrocio via Bosco – Provinciale 5”
Il gruppo consiliare San Prospero per il cambiamento -Bruno Fontana sindaco presenta una interrogazione sull'incrocio via Bosco - Provinciale 5, chiedendo di valutare la possibilità di installare un autovelox.
Si tratta di uno dei punti più pericolosi della zona, dove si susseguono piccoli e grandi incidenti dovuti a scarsa visibilità, alta velocità, al congestionamento del traffico. L'ultimo l'altro giorno, ha visto ferita una donna. E' avvenuto giovedì, ha coinvolto due automobili e in seguito allo scontro all'incrocio il traffico è stato bloccato per diverso tempo.
In passato, ricordano da San prospero per il cambiamento, sono stati segnalati dossi e cartelli stradali, ma qualcosa non ha funzionato. I cartelli, in particolare, non garantirebbero adeguata visibilità per il modo in cui sono posizionati. Nell'interrogazione si chiede se dopo l'incidente di giovedì siano stati spostati.
Tra le soluzioni proposte, quella di installare un autovelox per moderare la velocità.
