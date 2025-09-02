Sicurezza a Carpi, “Patto per il Nord”: “Più autonomia e giustizia certa”

CARPI - "Patto per il Nord" Emilia e Modena interviene sul tema sicurezza a Carpi:

"La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e per il Patto per il Nord Emilia e Modena va affrontata con decisioni concrete, non con polemiche politiche".

"Se i Comuni - interviene Ghelfi Riad, coordinatore provinciale di "Patto per il Nord Modena" - avessero più risorse e libertà, come proponiamo con la nostra riforma del federalismo, sarebbero gli enti locali a gestire direttamente la sicurezza, sempre coordinandosi con Regione e Stato, ma potendo assumere più agenti e rafforzare la collaborazione con le altre forze dell’ordine. La sicurezza non può essere ostaggio di tagli o di scelte centralizzate: i cittadini hanno bisogno di agenti vicini, non di promesse da Roma".