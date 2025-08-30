Notte “movimentata” a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
CARPI - Notte movimentata quella di venerdì 29 agosto a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie.
Il primo episodio è accaduto intorno all'una e trenta, in via Menotti all'incrocio con corso Fanti.
Una rissa tra ubriachi, probabilmente dell'Est Europa, a giudicare dall'accento, davanti al negozio etnico che ha svegliato i residenti.
Quando la polizia è arrivata, i protagonisti si erano dileguati.
Un'altra rissa, a tre, è avvenuta in via Sbrilanci.
Due giovani, probabilmente stranieri, hanno litigato con un uomo adulto lanciandogli delle bottiglie.
L'uomo è finito a terra, mentre i due sono fuggiti dileguandosi.
