Il 21 settembre prende il via “Sulle tracce di Pico della Mirandola”, la prima caccia al tesoro virtuale in bicicletta dedicata alla storia e ai luoghi della città. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Giardino Botanico “La Pica”, la guida ambientale Eleonora Tomasini e gli Amici di FIAB Modena, con il contributo del Comune di Mirandola e il supporto del CEAS “La Raganella”.



Mirandola, città resa celebre dalla nobile famiglia Pico, che per oltre quattro secoli ne fece un centro ricco e fiorente, diventerà il palcoscenico di un’avventura coinvolgente. La caccia al tesoro, pensata per famiglie curiose e amanti della storia locale, si svolgerà in bicicletta grazie a un’app dedicata che renderà il gioco ancora più accattivante.

Indovinelli, quiz e prove di osservazione condurranno i partecipanti alla scoperta di angoli nascosti e dettagli insoliti della città, offrendo un nuovo sguardo sulla storia e sulle bellezze di Mirandola.



Programma

● Ore 9:15 – Ritrovo presso l’ex casello ferroviario di Mirandola, via V Martiri n. 2

● Ore 10:00 – Partenza della caccia al tesoro

● Ore 12:00 – Conclusione della caccia e premiazioni a cura dei negozi di Mirandola

● A seguire – Pedalata con FIAB sulla ciclovia del sole dove il negozio QBì offrirà un rinfresco green e sostenibile fino a raggiungere il Giardino Botanico “La Pica” per il picnic.Il percorso misura circa 7 km, da Mirandola al Giardino Botanico.



Al giardino sarà possibile fare un picnic libero oppure gustare un piatto di maccheroni al pettine al ragù (anche vegetariano), preparato dal Circolo ANSPI Le Roncole. Il costo (pasta + acqua/lattina) è di 10 €, da versare in loco.

Seguirà una visita guidata al giardino, con rientro a Mirandola previsto per le ore 15:00.



Partecipazione

La caccia al tesoro è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per iscriversi: Eleonora Tomasini – 320 8316163.

L’iniziativa è aperta a:

● Famiglie con bambini che sappiano andare in bicicletta

● Adulti curiosi e appassionati, desiderosi di vivere Mirandola in modo nuovo

● Gruppi che vogliono mettersi alla prova