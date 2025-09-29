Una targa in memoria del dottor Conserva Il ricordo dei colleghi del 118: “Beppe rimarrà per sempre un esempio di passione e professionalità, una fonte d’ispirazione per tutti”
Un ricordo vivido e indelebile. E’ quello per il dottor Giuseppe Arcangelo Conserva, medico del 118 di Modena, scomparso prematuramente un anno fa. A lui è stato dedicato, lo scorso sabato, lo studio medici del Set 118 in via Emilia Est. Per tutti semplicemente ‘Beppe’, la targa in sua memoria vuole essere la celebrazione di oltre un ventennio di servizio nell’emergenza territoriale, due decenni in cui il dottor Conserva è diventato esempio di straordinaria dedizione e competenza, unita ad una profonda passione per il proprio lavoro vicino al comunità, nonché fonte d’ispirazione per colleghi e volontari del soccorso.
Alla cerimonia di intitolazione, sono intervenuti sua moglie e i tanti operatori del 118, medici e infermieri, che hanno avuto la fortuna di intrecciare il proprio percorso lavorativo con l’avventura professionale del dottor Conserva.
Con loro la vicesindaca di Modena, Francesca Maletti; il Direttore Generale dell’Ausl, Mattia Altini; il Direttore del Distretto sanitario di Modena, Andrea Spanò; il Responsabile Medico del 118, Marcello Baraldi; il Coordinatore del 118, Fabio Mora; e Alessandra Trabucco, Coordinatrice provinciale di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Il dottor Conserva ha lasciato un segno incancellabile anche nel mondo del volontariato: nella sua carriera, infatti, ha dedicato tanto del proprio tempo alla formazione e ai corsi d’aggiornamento delle associazioni che si occupano di emergenza-urgenza in provincia, dimostrando una grande sensibilità nel condividere competenze ed esperienze nell’ottica di una crescita comune a vantaggio di una sempre migliore assistenza al cittadino.
“L’idea di dedicare lo studio medici a ‘Beppe’ è nata da alcuni operatori del servizio 118, che hanno poi condiviso l’intenzione con la sua famiglia – dichiara Marcello Baraldi, Responsabile Medico del 118 di Modena -. Con questo segno vogliamo rendere indelebile il suo ricordo, professionista dedito al suo lavoro e animato da una grande sensibilità verso la formazione e nei rapporti con i colleghi”.
