Vietato l’accesso nei locali in centro a Carpi a 4 giovani coinvolti in una rissa
La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato tre cittadini moldavi, rispettivamente di 21, 22 e 26 anni e un cittadino tunisino di 21 anni per i reati di rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose.
Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 erano giunte diverse segnalazioni alla Centrale Operativa relative ad una rissa in atto in via Ciro Menotti, angolo Corso Fanti a Carpi.
All’arrivo della Volante, i contendenti si erano allontanati.
Grazie alle testimonianze assunte sul posto e all’analisi delle immagini di un video acquisito nel corso dell’intervento, gli agenti sono risaliti all’identità dei quattro giovani coinvolti nella rissa, tutti peraltro già noti alle Forze dell’ordine.
Uno dei tre cittadini moldavi nel corso della rissa aveva lanciato oggetti contundenti contro un esercizio commerciale della zona, causando danni alla vetrina.
Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dei quattro giovani, in quanto ritenuti persone pericolose per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione atipica del DASPO urbano, cosiddetto “DASPO Willy”. Tale provvedimento vieta loro l’accesso ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento ubicati nel centro di Carpi.
