Volley, primo allenamento congiunto per la Stadium Mirandola
MIRANDOLA - Primo allenamento congiunto per la Stadium Mirandola contro Reggio Emilia. Varie situazioni testate ed allenate da coach Bicego e Zagni.
PRIMO SET
Buon avvio per la Stadium, che schiera Galliani e Maletti in banda, Scaglioni al centro con Antonaci, Sitti e Spagnol sulla diagonale principale e Catellani a guardia della seconda linea. Reggio Emilia risponde con Mazzon e Chevalier in banda, Sighinolfi e Barone al centro, Sanguanini opposto. Regia di Santambrogio e Marini libero. Mirandola prende un po’ di spazio (12-9), immediatamente riassorbito dai reggiani (15-15). Inciampo dei padroni di casa che tornano però a contatto sulle 19 lunghezze. Tricolore torna poi in cattedra e chiude il set 23-25.
SECONDO SET
Equilibrio rinnovato anche nell’apertura della seconda frazione: il primo break significativo arriva intorno alla metà del set con i reggiani che mantengono a distanza i gialloblù fino alle battute finali. Ancora Reggio Emilia avanti alla conclusione (23-25).
TERZO SET
Ampio turnover gialloblù nel terzo parziale: una Tricolore più aggressiva negli ultimi scambi chiude positivamente con il punteggio di 22-25.
QUARTO SET
Dentro per Mirandola Egwaoje, Rustichelli, Storchi e Schincaglia. I gialloblù chiudono 25-20 il primo impegno prestagionale al PalaSimoncelli. Prossimo appuntamento il 21 settembre per l’allenamento con Acqui Terme.
Coach Bicego commenta così: "Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento che ho visto in campo: abbiamo giocato contro una squadra con ottime ambizioni che si è trovata in palestra due settimane prima di noi, cosa che a questo punto della stagione significa molto. Sono contento del clima che c’è in palestra e della motivazione dei ragazzi. Ad ora abbiamo fatto ancora poco sei contro sei e lavorato poco sul servizio, che è stato uno dei fondamentali su cui abbiamo sofferto di più, ma sono sicuro che recupereremo nei prossimi giorni".
- Dal 29 settembre chiude per due mesi il ponte sul Rio Torto lungo la strada statale 12
- Volley, primo allenamento congiunto per la Stadium Mirandola
- Tante iniziative per vivere l'autunno all'Oasi San Matteo di Medolla
- Laura Baraldi, l’imprenditrice di San Prospero con il “cantiere nel cuore”
- Imparare la felicità: la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi al festivalfilosofia con lo street artist Salvatore Viola e i laboratori per ‘allenare’ gentilezza e gratitudine
- Alle scuderie di Villa Sorra la rassegna "Incontri in giardino"
- San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"