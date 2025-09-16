Volley, primo allenamento congiunto per la Stadium Mirandola

MIRANDOLA - Primo allenamento congiunto per la Stadium Mirandola contro Reggio Emilia. Varie situazioni testate ed allenate da coach Bicego e Zagni.

PRIMO SET

Buon avvio per la Stadium, che schiera Galliani e Maletti in banda, Scaglioni al centro con Antonaci, Sitti e Spagnol sulla diagonale principale e Catellani a guardia della seconda linea. Reggio Emilia risponde con Mazzon e Chevalier in banda, Sighinolfi e Barone al centro, Sanguanini opposto. Regia di Santambrogio e Marini libero. Mirandola prende un po’ di spazio (12-9), immediatamente riassorbito dai reggiani (15-15). Inciampo dei padroni di casa che tornano però a contatto sulle 19 lunghezze. Tricolore torna poi in cattedra e chiude il set 23-25.

SECONDO SET

Equilibrio rinnovato anche nell’apertura della seconda frazione: il primo break significativo arriva intorno alla metà del set con i reggiani che mantengono a distanza i gialloblù fino alle battute finali. Ancora Reggio Emilia avanti alla conclusione (23-25).

TERZO SET

Ampio turnover gialloblù nel terzo parziale: una Tricolore più aggressiva negli ultimi scambi chiude positivamente con il punteggio di 22-25.

QUARTO SET

Dentro per Mirandola Egwaoje, Rustichelli, Storchi e Schincaglia. I gialloblù chiudono 25-20 il primo impegno prestagionale al PalaSimoncelli. Prossimo appuntamento il 21 settembre per l’allenamento con Acqui Terme.

Coach Bicego commenta così: "Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento che ho visto in campo: abbiamo giocato contro una squadra con ottime ambizioni che si è trovata in palestra due settimane prima di noi, cosa che a questo punto della stagione significa molto. Sono contento del clima che c’è in palestra e della motivazione dei ragazzi. Ad ora abbiamo fatto ancora poco sei contro sei e lavorato poco sul servizio, che è stato uno dei fondamentali su cui abbiamo sofferto di più, ma sono sicuro che recupereremo nei prossimi giorni".

