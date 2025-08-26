Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
Riprendono le attività della Serie A3 della Stadium Mirandola. Tutti presenti i giocatori ad eccezione di Piergiorgio Antonaci, appena diventato padre, che raggiungerà i compagni entro la settimana corrente.
Le parole di Roberto Bicego alla ripresa degli allenamenti: “Buona la prima! Trovo un gruppo a mia impressione fisicamente già in condizioni soddisfacenti, con un mix di giocatori esperti e giovani di belle speranze. Le prime sedute prevedono una gradualità sia nella proposta del lavoro fisico/tecnico, che nel volume di allenamento, con cura particolare alla prevenzione. Gradualmente passeremo ad inserire elementi tecnico tattici, ma per ora privilegiamo la tecnica individuale.
Commenta anche il secondo allenatore Andrea Pinca: “Siamo riusciti ad organizzare una squadra a mio parere equilibrata. Vogliamo iniziare la stagione con la consapevolezza di poter fare bene. Iniziamo con 8 settimane di preparazione e tanti allenamenti congiunti per amalgamare e rodare il gruppo.”
