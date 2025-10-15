15enne modenese aggredita e palpeggiata in spiaggia a Riccione
RICCIONE - Una ragazza modenese di 15 anni è stata aggredita e palpeggiata in spiaggia a Riccione nel corso dell'estate che si è da poco conclusa. E' accaduto lo scorso 3 luglio, quando la giovane è stata avvicinata e toccata nelle parti intime da un uomo, che l'ha colta di sorpresa mentre passeggiava sulla battigia. La ragazza, dopo un primo momento di smarrimento, era riuscita a liberarsi dell'aggressore e a fuggire: immediatamente, aveva raccontato quanto accaduto alla madre e, insieme a lei, si era recata dai Carabinieri per sporgere denuncia.
Da quel momento sono partite le indagini delle forze dell'ordine, che hanno permesso di individuare l'autore delle violenze: si tratta di un uomo di 26 anni di origini tunisine, che, nel momento in cui è stato individuato, si trovava già in carcere per altri reati. Per lui, ora, in aggiunta, è stato chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale.
