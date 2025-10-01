Controlli dei Carabinieri a Finale Emilia, identificate 30 persone e verifiche su 23 veicoli

FINALE EMILIA - I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio a Finale Emilia. L’attività ha interessato sia le aree urbane che quelle periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, al fine di prevenire episodi di disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 30 persone, di cui 9 straniere, e sottoposti a verifica 23 autoveicoli. Inoltre, sono state controllate 4 persone sottoposte a obblighi di legge, tutte trovate regolarmente presenti ai vincoli imposti. Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.

