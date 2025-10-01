Controlli dei Carabinieri a Finale Emilia, identificate 30 persone e verifiche su 23 veicoli
FINALE EMILIA - I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio a Finale Emilia. L’attività ha interessato sia le aree urbane che quelle periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, al fine di prevenire episodi di disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.
Nel corso dei controlli sono state identificate 30 persone, di cui 9 straniere, e sottoposti a verifica 23 autoveicoli. Inoltre, sono state controllate 4 persone sottoposte a obblighi di legge, tutte trovate regolarmente presenti ai vincoli imposti. Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.
- Al Policlinico di Modena primo intervento combinato di mastectomia e ricostruzione mammaria con tecnica endoscopica mini-invasiva
- Coppia usa come lampade teschi presi da un cimitero, nessuna condanna
- Potenziamento della sicurezza urbana, a Mirandola 55mila euro dalla Regione Emilia-Romagna
- Concordia, sperona l'auto del cugino facendolo finire fuori strada: a processo per tentato omicidio
- Aimag, Barbieri (Pd Mirandola): "Ripristinare il dibattito all'interno del Pd"
- 15enne modenese aggredita e palpeggiata in spiaggia a Riccione
- Farmacia modenese sospende la vendita di farmaci israeliani
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord