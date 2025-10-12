A 14 anni accoltella i genitori mentre dormono

Nel cuore della notte, mentre i genitori dormivano, un ragazzo di 14 anni li ha aggrediti a coltellate.

L’episodio si è verificato intorno alle tre del mattino tra mercoledì e giovedì in una casa alla periferia di Ravenna. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, che al loro arrivo hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere i due coniugi feriti. Le prime verifiche hanno permesso di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne, ancora presente nell’abitazione e apparso in stato di forte confusione. Le condizioni dei genitori non risultano gravi.

Le indagini, condotte con il supporto della Polizia Scientifica, hanno portato al sequestro di due coltelli e di un telefono cellulare, nel quale sarebbero stati trovati contenuti e ricerche che lasciano ipotizzare una premeditazione dell’aggressione.

Il 14enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L’arresto, eseguito giovedì a Ravenna, è stato convalidato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha disposto la misura cautelare presso l’istituto penale minorile. Il ragazzo è difeso dall’avvocata Antonietta Germani del Foro di Bologna.

