A Limidi di Soliera “Dialogo immaginario tra ecologia e complessità” per il concerto di Ognissanti
Sabato 1 novembre 2025, ore 21,00 a Limidi (Mo) nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli (via Limidi n. 1144), un appuntamento ormai tradizionale, in occasione della Festa di Ognissanti: spettacolo di canti, musica e letture per riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, una condizione fondamentale per la nostra vita, un tema di grande attualità. Intratterranno l’autore di musica e testi, il solierese MATTEO MANICARDI (voce e chitarra), accompagnato dai solisti di San Valentino (Violini: Gabriele Vincenzi e Antonio Laganà, Viola: Monica Mengoni, Violoncello: Francesca Neri).
Lo spettacolo si basa sugli scritti di importanti pensatori come Edgar Morin, Gregory Bateson, Maria Montessori e Papa Francesco. Una interessante e piacevole serata nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi.
L’evento, organizzato in collaborazione tra il locale Centro polivalente, il circolo ANSPI “don Milani” e la Parrocchia di Limidi, fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).
A seguire, la programmazione prevede per venerdì 7.11.2025 alle ore 21.00, presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI, “Mini storie di donne ieri e oggi con letture a corredo, con Antonella MONZONI e CARLA VARINI di SOTTOVOCE”
