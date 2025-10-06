A Limidi di Soliera continuano gli incontri culturali “Democrature”

Venerdì 10 ottobre 2025, ore 21.00, al Centro polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18), si parlerà di oggi e di storia. Daniel Degli Esposti intratterrà su un tema di grande interesse in Italia, in Europa e in tutto il mondo occidentale; “da dove nasce la crisi odierna della Democrazia nel mondo?” Democratura, un miscuglio di democrazia e dittatura che sta sviluppandosi. Da quando, dove e come? Un excursus storico di grande attualità per conoscere le trasformazioni che portano una democrazia a scivolare verso l’autoritarismo.

Daniel Degli Esposti (Bazzano, 1988) è storico del mondo contemporaneo e Public Historian. Ricercatore indipendente è autore di saggi storici sulla memoria dei conflitti mondiali e sulla guerra aerea nel modenese. Ha curato mostre, progetta laboratori didattici per gli istituti scolastici, costruisce percorsi di ricerca e attività di divulgazione storica con associazioni e amministrazioni comunali (è noto per alcune conferenze alla biblioteca Loria di Carpi).

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento è, come sempre, aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito.

L’iniziativa rientra nel programma culturale del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI per il periodo autunno 2025 primavera 2026 attuato col contributo della Fondazione Campori di Soliera.

La prossima iniziativa sarà il 24 ottobre 2025 ore 21.00, sempre al Centro Polivalente, con I viaggi in BICICLETTA di Flavio De Santis: SARDEGNA tra luoghi di mare e aziende abbandonate