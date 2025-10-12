A Nonantola la Torre dei Modenesi si illumina di rosa per sensibilizzare sul tumore al seno
In occasione del mese di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, la Torre dei Modenesi di Nonantola sarà illuminata di rosa.
Nonantola sostiene l'importante iniziativa LILT for Women - Nastro Rosa 2025, campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne che invita tutte a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età.
Tra le altre iniziative in programma nell'ambito del mese di sensibilizzazione sul cancro femminile, ricordiamo la camminata prevista a San Prospero il prossimo sabato 26 ottobre.
