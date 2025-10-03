Alert traffico, sabato 4 ottobre strade chiuse nella Bassa Modenese per gara ciclistica
Sabato 4 ottobre il Giro dell’Emilia 2025 prenderà il via da Mirandola e attraverserà diversi comuni della Bassa Modenese, comportando numerose chiusure e modifiche alla viabilità.
Dalle prime ore della mattina fino a mezzogiorno diverse strade saranno interdette al traffico o soggette a deviazioni.
🚦 Mirandola
-
Dal 3 ottobre ore 7:30 al 4 ottobre ore 12:00
Divieto di sosta e transito in:
-
Via Battisti
-
Piazza Matteotti
-
Piazza Marelli
-
Via Cavallotti (tra via Pico e Piazza Matteotti)
-
Via del Pistrino
-
Zona pedonale di Piazza Costituente
-
-
Il 4 ottobre ore 7:00 – 12:00
Ulteriori divieti di sosta e circolazione in:
-
Piazza Costituente (inclusi i sottoviali)
-
Piazza Castello
-
Via Carso
-
Viale Circonvallazione (tra via Brunatti e via Carso)
-
Viale Cinque Martiri (tra via Gramsci e Viale Circonvallazione)
-
Parcheggio ex casello ferroviario
-
Ex autostazione
-
Parcheggio via Curiel
-
Piazzale Costa
-
Via Pico (tra via Focherini e Largo Cavallotti)
🚧 Sono previste deviazioni obbligatorie su via Curiel, via Agnini, via Montanari, via Verdi, via Garibaldi, via Ligabue, via Focherini.
-
-
Dalle 9:00 alle 12:00
-
Chiusura completa di Viale Circonvallazione
-
Deviazioni in via San Martino Carano, via Posta, Viale Libertà e via Mazzone
-
-
Dalle 9:30 alle 12:00
-
Chiusura totale di via Statale Sud e via Santa Liberata
-
🚦 Cavezzo
-
Ore 9:00 – 11:00
-
Chiusura di via Cavour (da via Santa Liberata a via Papazzoni fino alla rotatoria Giuseppe Tizian)
-
Divieti su tutte le intersezioni con via Cavour
-
Via Aldo Moro chiusa interamente, comprese rotatorie e accessi
-
🚦 Medolla
-
Ore 8:30 – 11:30
-
Chiusura della SS12 (da Cappelletta del Duca alla rotonda del supermercato Sigma)
-
Via Provinciale
-
Via Roma
-
Tutte le laterali collegate
-
Dopo il passaggio (oltre le 11:30) la circolazione sarà ripristinata.
🚦 San Felice, Camposanto e Ravarino
-
San Felice sul Panaro: la corsa entrerà lungo la Sp 468 e via della Repubblica, poi proseguirà su via dell’Olmone (SS568).
-
Camposanto: attraversamento del centro abitato e transito sul ponte del Panaro.
-
Ravarino: interessato il tratto via Muzza – via Confine, dal ponte sul Panaro fino alla rotatoria di via Morotorto.
📌 Crevalcore
-
Il percorso del Giro dell’Emilia “Donne Elite” passerà per Crevalcore, secondo le mappe di tracciato. Eco in città+1
-
In un avviso del Comune di Crevalcore per l’edizione precedente (5 ottobre) si segnalava che dalle 12:15 alle 13:15 ci sarebbero state chiusure temporanee di alcune vie nel territorio comunale per il passaggio della gara femminile. comune.crevalcore.bo.it
-
Tra le strade potenzialmente interessate, essendo parte del percorso ciclístico femminile:
-
SP16 “Via Lunga”
-
SP1 “Palata”
-
altre provinciali che collegano Crevalcore e Sant’Agata Bolognese
-
📌 Sant’Agata Bolognese
-
Il Giro dell’Emilia transiterà per il territorio di Sant’Agata Bolognese durante la tappa femminile ed è incluso nel percorso insieme a Crevalcore.
-
Le strade provinciali che interessano il passaggio includono la SS 255 / SP 255 (San Matteo della Decima / tratto che connette Sant’Agata)
📌 Consigli utili
-
Evitare di mettersi in viaggio negli orari indicati lungo il percorso.
-
Seguire attentamente la segnaletica e le indicazioni degli operatori.
-
Programmare percorsi alternativi prima della partenza.
