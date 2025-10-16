All’auditorium “Loria” di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa

CARPI - Sabato 18 ottobre appuntamento all’Auditorium Loria di Carpi per parlare di menopausa, in occasione della Giornata mondiale, con ginecologi, ostetriche, medici di medicina generale, psicologhe, dietiste e chinesiologhe. “Meno-pausa… più salute” è il titolo del convegno con cui l’Azienda USL di Modena, insieme alle associazioni di volontariato del territorio e con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione Terre d’argine, aderisce all’(H) Open Weekend sulla Menopausa organizzata dalla Fondazione Onda ETS con la collaborazione dei professionisti che lavorano negli Ospedali con il Bollino Rosa, come il Ramazzini di Carpi. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Il convegno, a ingresso libero fino a esaurimento posti, comincerà alle ore 9 con i saluti istituzionali di Stefania Ascari, direttrice del Distretto di Carpi e Tamara Calzolari, assessora alle Politiche Sanitarie e Sociali del Comune di Carpi. A seguire, la ginecologa Cristina Salerno del Consultorio di Carpi e Sassuolo introdurrà il tema centrale con un intervento dal titolo “La menopausa: una nuova sfida per la donna”, mentre Sara Barbieri, Medico di Medicina Generale, affronterà dubbi e domande frequenti con “Dottoressa, sto andando in menopausa, cosa mi consiglia?”.

Successivamente la ginecologa Tabatha Petrillo dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Carpi, diretta dal dottor Paolo Venturini, analizzerà il ruolo della terapia ormonale sostitutiva con la riflessione “Chi parte bene è a metà dell’opera: facciamo terapia sostitutiva oppure no?”. La psicologa Sara Querci del Consultorio di Mirandola esplorerà invece gli aspetti emotivi e relazionali con l’intervento “Relazioni e intimità in menopausa. Cosa cambia?”. Dopo uno spazio dedicato alle domande del pubblico, la mattinata proseguirà con gli interventi della chinesiologa Laura Bernaroli (Medicina dello Sport), che inviterà a riscoprire il movimento come risorsa di benessere, e dell’ostetrica Laura Bertarini, che offrirà consigli utili sulla cura del pavimento pelvico. Infine, la dietista Jenny Pinca del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione concluderà con “Nutrire il corpo in menopausa: alimentazione per la salute e il benessere”.

LEGGI ANCHE: