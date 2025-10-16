Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese

FINALE EMILIA - È stata avviata la procedura di gara ad invito per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della nuova guaina di copertura (zone A e B, anni ’70) presso il cimitero di Massa Finalese, nel Comune di Finale Emilia. L’intervento, dal valore complessivo di 359.000 euro.

L’intervento riguarda la porzione del cimitero che si affaccia su via Albero e prevede il ripristino e la messa in sicurezza delle arcate, unitamente al rifacimento della copertura e al risanamento delle strutture ammalorate dal tempo e dagli agenti atmosferici.

“Con questo primo stralcio – spiega il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli – diamo avvio a un percorso di riqualificazione complessiva del cimitero di Massa Finalese, che consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza, decoro e fruibilità di un luogo importante per la nostra comunità”.

La gara, riservata a imprese invitate e qualificate per l’esecuzione di lavori pubblici, prevede l’aggiudicazione secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Si tratta del primo passo di un più ampio programma di interventi, che proseguirà con un secondo stralcio, attualmente in fase di progettazione e destinato a interessare la parte monumentale del complesso. In quella fase saranno previste anche le operazioni di riesumazione delle salme presenti nell’area oggetto di intervento, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza.

LEGGI ANCHE: