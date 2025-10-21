Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici

"La 19ª edizione dei Giovedì Gastronomici conferma la solidità di un format ormai collaudato, capace di unire tradizione, qualità e valorizzazione del territorio - dichiara Mauro Rossi, Presidente FIEPET Confesercenti Modena . L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra ristoratori, ristoratrici e consorzi locali, continua a promuovere le eccellenze enogastronomiche modenesi, offrendo al pubblico un'esperienza autentica e coinvolgente. I menù proposti dai ristoranti aderenti propongono piatti creati con materie prime di alta qualità e che esprimono l'identità culinaria del nostro territorio".

"Valorizzare la ristorazione modenese e le sue eccellenze enogastronomiche è una priorità per l'Associazione - afferma Daniele Cavazza, Coordinatore Area Turismo e Pubblici Esercizi di Confesercenti Modena. Attraverso iniziative come i Giovedì Gastronomici, che quest'anno spengono ben 19 candeline, vogliamo offrire l'opportunità di riscoprire sapori genuini e radicati nella tradizione locale grazie a menù, proposti dai ristoranti aderenti, che parlano a tutte le generazioni e che raccontano la ricchezza culinaria del nostro territorio e le eccellenti materie prime locali".

"Negli ultimi anni abbiamo costruito una strategia di comunicazione vivace e trasversale - spiega Alessio Bardelli, responsabile della comunicazione della rassegna. "L'obiettivo è stato, ed è ancora tutt'oggi, quello di coinvolgere ogni fascia di pubblico che ama la buona cucina: dai giovani, che seguono i nostri canali social per scoprire volti, menù e piatti, agli adulti, che trovano tutte le informazioni sui media tradizionali e sul nostro libretto, sempre molto richiesto. I Giovedì Gastronomici sono un viaggio nella tradizione raccontato con un linguaggio moderno, grazie a uno staff giovane e dinamico e alle immagini condivise dai ristoranti, che valorizzano al meglio l'iniziativa e i protagonisti della rassegna".

"FIEPET Confesercenti Modena rinnova con convinzione il proprio impegno a sostegno della professionalità del settore e della diffusione della cultura gastronomica locale. Un ringraziamento speciale va ai consorzi, ai partner e agli sponsor che, con il loro contributo, rendono possibile il successo e la crescita continua dell'iniziativa", conclude Rossi.