Anffas Mirandola lancia il progetto “Durante e Dopo di Noi”: un modello di inclusione e lavoro per le persone con disabilità

Consenso e partecipazione di autorità e cittadini hanno caratterizzato l'evento di presentazione del nuovo progetto di Anffas Mirandola "Durante e Dopo di Noi", tenutosi mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18:30 presso Villa La Personala a Mirandola. L'iniziativa, promossa da Anffas Mirandola e La Frolleria Impresa Sociale, segna un momento fondamentale per l'inclusione, il lavoro e la vita indipendente delle persone con disabilità nel territorio.

L'evento si è aperto con l'esibizione dell'Orchestra Musicabile, seguita dagli interventi di numerose autorità di rilievo che hanno voluto testimoniare il loro sostegno al progetto. Tra i relatori figuravano: Roberto Speziale, Presidente Anffas Nazionale , Maria Costi, Consigliera della Regione Emilia-Romagna, Letizia Budri, Sindaco di Mirandola , Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto Sanitario di Mirandola , Francesco Vincenzi, Presidente FCRM, e Claudio Poletti, Presidente UCMAN.

La Presidente di Anffas Mirandola e La Frolleria Impresa Sociale, Marzia Manderioli, ha ripercorso la genesi dell'associazione e della Frolleria , condividendo anche l'impegno nato dalla sua esperienza personale e professionale. Ha sottolineato come l'associazione sia nata per trasformare una circostanza di vita in un'opportunità per tante persone e famiglie.

A seguire, Lisa Luppi, Coordinatrice amministrativa, ha illustrato in dettaglio il nuovo progetto di Anffas Mirandola "Durante e Dopo di Noi" , un'iniziativa ambiziosa che mira alla realizzazione di una nuova sede accessibile, multifunzionale e sostenibile , un vero e proprio "centro per la comunità" che sia uno spazio di vita, lavoro, residenzialità e accoglienza. La Frolleria è infatti l'impresa sociale in cui 14 giovani con disabilità realizzano torte e biscotti artigianali di altissima qualità , promuovendo l'occupabilità e il protagonismo. L'iniziativa non solo mira a potenziare le attività produttive, ma anche a creare un luogo di scambio e collaborazione in rete con altre realtà. L'evento è stato anche l'occasione per proiettare un Video della Ministra Locatelli.

La Frolleria ha ricevuto importanti riconoscimenti che ne attestano la rilevanza nazionale e internazionale. La Frolleria ha partecipato al G7 – Inclusione e Disabilità a Perugia/Assisi , dove ha anche servito la colazione ai ministri della Disabilità. Ha partecipato all’Amerigo Vespucci Tour 2025 e al Sigep presso lo stand della Fabbri. Inoltre, è stata tra le 4 start-up premiate nel contest "Welfare che impresa 2025" (su 172 partecipanti), scelta da Sanpaolo Intesa con il progetto del franchising.

La Presidente Manderioli ha concluso ringraziando calorosamente tutte le autorità presenti, gli ospiti e i partner che sostengono il "progetto sfidante", tra cui Villa La Personala, la Fondazione Albertino Reggiani, Bisi Arredamenti e lo Studio Cappellari. Ha anche ringraziato il Presidente nazionale di Anffas, le famiglie, i ragazzi e i collaboratori.

L'evento ha confermato che il progetto di Anffas Mirandola, con il supporto concreto de La Frolleria, rappresenta un modello virtuoso per l'intero territorio e un vero passo avanti per l'inclusione e il lavoro delle persone con disabilità.