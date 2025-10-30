Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola

Corse bis della linea 430 da San Felice a Mirandola. Potenziamenti per le corse scolastiche dirette a Vignola, Pavullo e Monteombraro. Anticipi per le corse urbane della linea 3 utilizzate dagli studenti delle scuole Marconi di Modena e del centro storico e la corsa della linea 394 diretta al Polo Leonardo. Sono alcuni degli interventi previsti da aMo, in collaborazione con SETA, per regolarizzare il servizio scolastico a seguito dei monitoraggi e sopralluoghi svolti tra settembre e ottobre, dopo l’avvio delle lezioni.

SERVIZIO URBANO DI MODENA

Da lunedì 3 novembre aMo, d’intesa con SETA, ha programmato anticipi fino a 7 minuti su diverse corse della mattina della linea 3 e leggeri posticipi per alcune corse delle linee 12 e 11, per agevolare gli studenti in uscita dai plessi delle scuole Anna Frank e del Liceo Sigonio. Anticipo di alcuni minuti anche per la navetta della linea 394 della mattina che porta gli studenti al Polo Leonardo, per regolarizzare l’arrivo a scuola.

SERVIZIO EXTRAURBANO

A seguito di rilievi svolti, dopo aver registrato un aumento degli studenti su alcune tratte, sono stati potenziati alcuni collegamenti o attraverso corse bis, come nel caso della linea 430 da San Felice per Mirandola, o attraverso l’inserimento di mezzi più capienti, come nel caso della linea 731 per Vignola. Ampliata anche l’offerta di posti per Sant’Antonio di Pavullo e Monteombraro, attraverso modifiche del servizio delle linee 800 e 700. Infine, in collaborazione con il Comune di Frassinoro e con SETA, è stata attivata una nuova corsa della linea 604 per gli studenti della Val Dolo di rientro dalle scuole di Sassuolo alle 13. aMo ricorda che sabato 1 novembre per i servizi urbani e per il servizio di trasporto pubblico extraurbano sarà in vigore l’orario festivo. In occasione della festività di Ognissanti previsti potenziamenti per le linee a servizio dei cimiteri cittadini: la linea 2 urbana di Modena che raggiunge San Cataldo avrà frequenza 15 minuti nei giorni 1 e 2 novembre. Il Prontobus di Maranello sarà attivo anche l’uno e il due novembre.