Bambini a scuola punti dopo aver calpestato un nido di vespe
SAN CESARIO SUL PANARO (Modena) - Momenti di apprensione si sono vissuti oggi alla scuola elementare di San Cesario sul Panaro. Circa dieci alunni, di età compresa tra i 9 e i 10 anni, sono stati bersaglio delle punture di un gruppo di vespe nel giardino della scuola, durante la consueta pausa per il pranzo.
Si ipotizza che i giovani abbiano inavvertitamente disturbato un nido di insetti nascosto nel terreno, provocandone l'uscita e il conseguente assalto. Immediato l'intervento del 118: un'ambulanza è giunta sul posto e il personale medico ha prestato le prime cure, utilizzando impacchi di ghiaccio per lenire il dolore delle punture.
Fortunatamente, tutti i bambini stanno bene e, sollievo, nessuno ha manifestato reazioni allergiche. L'area interessata è stata subito isolata e transennata dalle autorità comunali, che hanno già programmato un intervento di disinfestazione per la mattinata di domani.
