Camionista modenese indagato per la morte di uomo di 67 anni, investito al porto di Ravenna
RAVENNA, MODENA - Un camionista modenese, che lavora per una ditta della provincia di Modena, è indagato in merito alla tragica scomparsa del 67enne Giuseppino Zuccoli, morto nelle prime ore della mattinata di ieri, giovedì 16 ottobre, investito da un mezzo pesante nel porto di Ravenna.
In particolare, la Procura indaga per omicidio colposo: secondo quanto ricostruito nel corso delle prime indagini, comunque tuttora in corso, Zuccoli, che lavorava per la Cooperativa Trasporti Fossombrone (Pesaro Urbino), sarebbe sceso dal suo mezzo per consegnare al camionista modenese alcuni documenti, ma poi non avrebbe subito fatto ritorno al suo mezzo, sostando, invece, in piedi in quello che probabilmente era un angolo cieco per il camionista modenese, che, pensando che l'uomo si fosse già spostato, ha messo in moto il proprio tir, investendo in pieno il 67enne e causandone il decesso nonostante l'immediato intervento dei soccorsi.
