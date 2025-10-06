Canone Unico per il Comune di Soliera non pagato, al via le riscossioni
Soliera, da ottobre partono gli accertamenti sul Canone Unico 2025
Nel mirino mancati o insufficienti versamenti per pubblicità e occupazioni di suolo. Scadenza ordinaria: 31 marzo 2025
A partire da ottobre ICA S.p.A., concessionaria per la riscossione del Canone Unico del Comune di Soliera, avvierà l’attività di accertamento sui pagamenti dovuti per il 2025 relativi alle esposizioni pubblicitarie e alle occupazioni di suolo.
La scadenza per il versamento era fissata al 31 marzo 2025: chi non ha provveduto o ha versato in misura insufficiente è invitato a regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso.
Come mettersi in regola
-
Contattare ICA S.p.A.
-
Tel. 059.690469
-
Email [email protected]
-
L’amministrazione ricorda che l’azione di accertamento proseguirà fino al recupero delle somme dovute, nel rispetto della normativa vigente.
