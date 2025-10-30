Carpi, concluso il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza

CARPI - Si è concluso con successo ieri sera, mercoledì 29 ottobre, il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza, culminato con una serata di bilancio e approfondimento. Il ciclo formativo, avviato nel mese di maggio, è stato promosso dall'Azienda USL di Modena, in collaborazione con le tre maggiori associazioni di volontariato del territorio: la Croce Blu Carpi, la Croce Rossa Carpi e AUSER Carpi.

Questa iniziativa strategica rappresenta un'azione chiave del progetto Dementia Friendly Community (DFC) dell'Unione delle Terre d'Argine. Il Tavolo DFC – che mira a creare un territorio più inclusivo e informato sulle esigenze delle persone con demenza – vede la partecipazione costante del Comune di Carpi, dell'Unione delle Terre d'Argine, dell'AUSL, di Federfarma, ASP e Gafa.

Il percorso formativo ha permesso a operatori e volontari di armonizzare procedure e innalzare la qualità del servizio, con particolare riguardo alle fragilità specifiche degli utenti, in linea con gli obiettivi di umanizzazione e competenza richiesti dal contesto DFC. Le sessioni formative sono state condotte da esperti dell'AUSL, tra cui Vanda Menon (Geriatra), Manuela Costa (Neurologa) e Laura Borghi (Terapista Occupazionale), che hanno approfondito i temi cruciali della corretta gestione e delle tecniche di trasporto.