Carpi, concluso il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza
CARPI - Si è concluso con successo ieri sera, mercoledì 29 ottobre, il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza, culminato con una serata di bilancio e approfondimento. Il ciclo formativo, avviato nel mese di maggio, è stato promosso dall'Azienda USL di Modena, in collaborazione con le tre maggiori associazioni di volontariato del territorio: la Croce Blu Carpi, la Croce Rossa Carpi e AUSER Carpi.
Questa iniziativa strategica rappresenta un'azione chiave del progetto Dementia Friendly Community (DFC) dell'Unione delle Terre d'Argine. Il Tavolo DFC – che mira a creare un territorio più inclusivo e informato sulle esigenze delle persone con demenza – vede la partecipazione costante del Comune di Carpi, dell'Unione delle Terre d'Argine, dell'AUSL, di Federfarma, ASP e Gafa.
Il percorso formativo ha permesso a operatori e volontari di armonizzare procedure e innalzare la qualità del servizio, con particolare riguardo alle fragilità specifiche degli utenti, in linea con gli obiettivi di umanizzazione e competenza richiesti dal contesto DFC. Le sessioni formative sono state condotte da esperti dell'AUSL, tra cui Vanda Menon (Geriatra), Manuela Costa (Neurologa) e Laura Borghi (Terapista Occupazionale), che hanno approfondito i temi cruciali della corretta gestione e delle tecniche di trasporto.
"La conclusione di questo percorso formativo congiunto, promosso dall'AUSL e realizzato in sinergia con Croce Blu, Croce Rossa e AUSER, rappresenta un grande passo avanti per la nostra comunità. Questo consolidamento delle competenze è un pilastro essenziale per rendere le Terre d'Argine una vera Comunità Amica delle Persone con Demenza." Dott.sa Vanda Menon (AUSL Modena)
"È la prima volta che tre grandi associazioni uniscono i propri percorsi formativi per dare una risposta così coesa, garantendo che il trasporto sociale sia non solo efficiente, ma anche profondamente umano e competente. Questo modello di collaborazione da documentare e valorizzare, a beneficio dei cittadini, è la notizia che volevamo dare." Fabrizio Fantini (presidente Croce Rossa Carpi) Giannina Panini (presidente Croce Blu Carpi) Eugenio Arpaia (referente Auser Carpi)
