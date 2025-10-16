Carpi, consigli di lettura tra autori classici e contemporanei

CARPI - “Davvero è già stato detto tutto? E meglio di quanto non si riuscirebbe a fare oggi? Se è così perché leggere romanzi contemporanei, specialmente quando ci sono tanti classici disponibili… ?” se lo domanda lo scrittore e giornalista Tim Parks in “Di cosa parliamo quando parliamo di libri” e una possibile risposta si può trovare nell’incontro “Classico vs contemporaneo”, in programma sabato 18 ottobre, alle 18, all’auditorium Loria, a ingresso libero.

Simonetta Bitasi metterà a confronto un romanzo classico e uno contemporaneo che ne ha tratto un’ispirazione diretta, come una dichiarata operazione di fan fiction oppure un’affinità elettiva che si è creata tra scrittrici e scrittori di epoche diverse, costruendo così anche una lista di consigli di lettura. La risposta che dava una grande scrittrice la riporta sempre Tim Parks: “Spesso spietata nelle recensioni, Virginia Woolf pensava che uno dei piaceri dati dalla lettura dei romanzi contemporanei stesse nel sentirsi costretti a esercitare un giudizio. Per quei testi non c’era un’opinione diffusa bella e pronta. Dovevi decidere tu se si trattava di un buon libro”.

Simonetta Bitasi, mantovana, si è laureata a Bologna in Lettere Moderne. Ha lavorato come libraia e ha iniziato a occuparsi di libri e letteratura per vari periodici, tra i quali “Diario”, “Liber” e “GQ Italia”. Il suo lavoro è leggere: organizza gruppi di lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, festival e circoli culturali, e realizza progetti di promozione alla lettura rivolti a giovani e adulti anche attraverso le pagine del sito Lettore Ambulante.

L’appuntamento fa parte delle iniziative di promozione della lettura della Biblioteca comunale Loria.

