“Parlane con il sindaco” e “Il Comune vicino a te”, a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini

CARPI - Il Comune di Carpi si avvicina ai cittadini grazie a “Parlane con il sindaco” e “Il Comune vicino a te”, due iniziative che portano fisicamente l’amministrazione nei luoghi della vita quotidiana delle persone, nei quartieri e nelle frazioni. Il percorso, che ha l’obiettivo di inaugurare un modo nuovo e più accessibile di rapportarsi con il territorio, parte da Fossoli: lunedì 20 ottobre, l’iniziativa di ascolto e partecipazione “Parlane con il sindaco” porterà il sindaco Riccardo Righi e la Giunta nella frazione per una giornata dedicata al dialogo diretto con la comunità. Sindaco e assessori incontreranno cittadini, associazioni, esercizi commerciali e attività produttive e chi lo desidera potrà prenotare un colloquio personale, che avverrà nel pomeriggio, scrivendo una mail (all’indirizzo: parlaneconilsindaco@comune. carpi.mo.it) con specificato nome, cognome, contatti e argomento del colloquio. La giornata si concluderà con un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, alle 20.30 al circolo La Fontana.

“Amministrare – afferma il sindaco Righi – per noi significa ascoltare, stare in mezzo alla gente, vivere i luoghi di tutti i giorni dove si lavora, si studia, si passa del tempo insieme. È questo l’obiettivo del percorso che stiamo iniziando e che ci porterà nelle frazioni e nei quartieri della città, per incontrare esercenti, imprenditori, realtà associative e cittadini. Per raccontare quello che facciamo ogni giorno per la città e ascoltare la voce dei carpigiani, per confrontarci in modo diretto sui problemi e condividere le soluzioni”.

Mercoledì 22 ottobre, nell’ambito del progetto “Il Comune vicino a te” arriveranno a Fossoli i servizi comunali: dalle 15.30 alle 17.30, il personale dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) sarà al circolo La Fontana per offrire assistenza e informazioni ai cittadini, ad accesso libero. Il progetto, infatti, ha l’obiettivo di portare i servizi comunali dove vivono le persone, per facilitare l’accesso e il dialogo con l’amministrazione. I cittadini potranno presentare richieste di prenotazione per i servizi demografici, segnalare guasti o problemi sul territorio, ricevere informazioni e indicazioni sui servizi comunali.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Carpi.

