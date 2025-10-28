Cavezzo, false mail da PagoPA e app IO: attenzione alla truffa

CAVEZZO - Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Cavezzo ha ricevuto numerose segnalazioni di tentativi di truffa via mail, in particolare attraverso falsi messaggi che sembrano provenire da PagoPA o dall’app IO, nei quali si invita a “regolarizzare la propria posizione” o a “verificare un pagamento in sospeso”. Si tratta di comunicazioni false, finalizzate a carpire dati personali o bancari. L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale di Cavezzo invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, a non cliccare su link sospetti e a non fornire mai credenziali o informazioni riservate.

“In questi giorni – spiega il comandante della Polizia Locale di Cavezzo, Luigi Scannapieco – abbiamo ricevuto un numero crescente di segnalazioni, segno che i truffatori stanno affinando le loro tecniche e approfittano della fiducia che i cittadini ripongono nei servizi digitali ufficiali. Invitiamo tutti a verificare sempre la provenienza dei messaggi e, in caso di dubbio, a contattare il Comune o la Polizia Locale prima di compiere qualsiasi azione. La prudenza è la prima forma di difesa”.

