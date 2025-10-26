Truffano un'anziana e scappano in autostrada senza allacciare le cinture: presi. E' successo sulla A1 in Emilia. La Stradale aveva notato la coppia che viaggiava senza cinture, a quel punto i poliziotti hanno fatto cenno di accostare, ma dopo aver simulato l’intenzione di farlo, la vettura ha accelerato cercando di scappare via e innescando un inseguimento. Si è poi scoperto che i 1.600 euro e la fede nuziale, trovati nella vettura, appartenevano ad una signora di Parma che poco prima aveva subito la truffa dei “finti carabinieri”.