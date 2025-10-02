Cinquantenne aggredita e violentata: lo stupratore la aspettava sulla ciclabile che percorreva ogni giorno
La vittima, nonostante fosse stremata, è riuscita a liberarsi e a fuggire, trovando aiuto da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Trasportata in ospedale in stato di choc, è stata medicata per le ferite riportate. La Squadra Mobile di Modena sta indagando sull’episodio, mantenendo il massimo riserbo. L'aggressore ancora non è stato individuato. Se i fatti saranno confermati, oltre alla violenza sessuale potrebbe configurarsi l’accusa di tentato omicidio.
L’episodio ha destato grande preoccupazione perché si tratta del terzo caso di violenza nel modenese in pochi mesi, dopo quello di aprile a Tabina di Magreta, vittima una 65enne, e il tentato stupro di maggio in città: in questo caso se l'erano presa con una diciassettenne.
