Come difendersi dalle truffe, a Carpi incontro formativo con la cittadinanza

CARPI - Nel corso della mattina di sabato 18 ottobre scorso, presso il polo “Isa Bertolini”, il comandante della Stazione Carabinieri di Carpi, l’ASP Terre d’Argine, la Polizia Locale ed il Controllo del Vicinato dell’Unione Terre d’Argine hanno tenuto un incontro informativo, rivolto soprattutto alle persone anziane, sulla tematica attuale delle truffe e sulle contromisure adottabili per difendersi.

L’incontro ha avuto un ottimo riscontro, con la partecipazione di 47 persone, le quali hanno ascoltato i diversi interventi dei relatori sulle maggiori tipologie di truffe e hanno loro chiesto consigli utili sul delicato tema che, quotidianamente, è alla ribalta delle cronache nazionali, tra finti appartenenti forze dell’ordine, figli delle vittime falsamente coinvolti in incidenti stradali ovvero altre scusanti finalizzate a trarre in inganno ed a ricevere consistenti somme di denaro.

L’evento rientra nelle numerose attività sviluppate dall’Arma dei Carabinieri, delle Autorità di polizia locali e delle Associazioni presenti sul territorio, allo scopo di prevenire e contrastare l’illegalità diffusa, nonché garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

LEGGI ANCHE: