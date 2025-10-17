Concordia, sabato 1° novembre cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli

CONCORDIA - A conclusione dei lavori di ripristino e restauro seguiti al sisma del 2012, sabato 1° novembre, alle ore 11, in piazza della Repubblica, si terrà la cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli, che tornerà ad ospitare il Municipio di Concordia sulla Secchia.

Un momento di festa e di orgoglio collettivo che segna la rinascita del cuore civico della comunità e che l'Amministrazione comunale ha voluto far coincidere con la tradizionale Fiera d’Ognissanti, uno degli appuntamenti più amati e partecipati dai concordiesi.

Alla cerimonia interverranno autorità civili, militari e religiose, tra cui: Marika Menozzi, sindaca di Concordia sulla Secchia, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Francesco Borghi, sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Nel pomeriggio di sabato 1 novembre e nella giornata di domenica 2 novembre sarà possibile visitare Palazzo Corbelli prenotando l’accesso. Le modalità di prenotazione saranno comunicate con un’apposita informazione. Inoltre, domenica 2 novembre, alle ore 16.30, Palazzo Corbelli riceverà la benedizione del vescovo di Modena e Carpi, mons. Erio Castellucci.

