Concordia si prepara per la Fiera d’Ognissanti: il programma completo

CONCORDIA - Sabato 1 e domenica 2 novembre torna, a Concordia, la Fiera d’Ognissanti con il tradizionale mercato straordinario e la mostra del prodotto tipico locale. Il 1° novembre sarà anche il giorno della riapertura di Palazzo Corbelli, sede municipale restaurata. Di seguito, il programma della Fiera:

SABATO 25 OTTOBRE

Via della Croce Rossa Italiana, ore 10:00: Inaugurazione microresidenze "La Libellula"



Alla presenza della sindaca Marika Menozzi, del presidente di ASP Area Nord Stefano Paltrinieri e dell’assessora regionale al welfare Isabella Conti

VENERDÍ 31 OTTOBRE

Biblioteca comunale, Via per San Possidonio 1, ore 17:00: Halloween, brividi di carta

Narrazioni e musica per bambine e bambini dai 4 anni in su. Narra Alessandra Baschieri, musiche a cura di Gianluca Magnani. Merenda finale offerta da Pro Loco Concordia. Ingresso libero

Centro storico, dalle ore 18:00: Dolcetto o scherzetto



I negozi di Concordia aderenti all’iniziativa commerciale accolgono i “mostruosi clienti” per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” di Halloween. Riconoscerete i negozi aderenti all’iniziativa commerciale dalla zucca esposta in vetrina.

Ex Canonica, Piazza Borellini, dalle ore 18:30: Happy Halloween



La caccia al tesoro più mostruosa di Concordia con premi per il miglior travestimento e la miglior squadra. Contributo pizza Euro 5. Prenotazione obbligatoria al n. 342 8037988. A cura di associazione Oratorio e circolo Spendor ANSPI e La scuola del portico.

SABATO 1° NOVEMBRE

Largo La Couronne, davanti al Teatro del Popolo, ore 10:00

Corteo inaugurale della Fiera d’Ognissanti

Sfilata tra gli stand con le musiche della Filarmonica Giustino Diazzi. Arrivo in piazza della Repubblica alle ore 11:00 per la cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli

Piazza della Repubblica, ore 11:00: Palazzo Corbelli ritorna municipale

Cerimonia di inaugurazione con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, la sindaca Marika Menozzi e il sindaco dei ragazzi Francesco Borghi. Accompagnamento musicale della Filarmonica Giustino Diazzi

Piazza della Repubblica, dalle 14:00 alle 16:00: Visite guidate di Palazzo Corbelli

Sarà possibile partecipare alle visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di Palazzo Corbelli restaurato e restituito alla comunità

Vie del centro storico, tutto il giorno: Fiera d’Ognissanti



Mercato degli ambulanti, mostra del prodotto tipico locale, esposizione di automobili, articoliper il giardinaggio e la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi.

Foyer del Teatro del popolo, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30: Letture a Teatro



La scrittrice concordiese Elena Bosi legge brani di autori emiliani e "quasi". Presenta e affianca nelle letture Daniela Sala di Pro Loco Concordia.

Teatro del Popolo, dalle ore 10:00 alle ore 17:00: Alla scoperta del Teatro del Popolo



In questa giornata di festa il Teatro del Popolo è aperto per essere ammirato. Invitiamo le persone a visitarlo e ad informarsi sugli spettacoli della nuova stagione teatrale.

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Vie del centro storico, tutto il giorno: Fiera d’Ognissanti



Mercato degli ambulanti, mostra del prodotto tipico locale, esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi.

Piazza della Repubblica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00: Visite guidate di Palazzo Corbelli

Sarà possibile partecipare alle visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di Palazzo Corbelli restaurato e restituito alla comunità

Palazzo Corbelli, ore 15:30: Consegna della Costituzione ai diciottenni

In occasione della cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli sarà donata una copia della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi residenti nel Comune diConcordia che compiono 18 anni nel corso del 2025

Via Muratori19, ore 15:45: Il campanile restaurato si presenta: benedizione e concerto di campane

Cerimonia di inaugurazione della torre campanaria della Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo alla presenza della sindaca Marika Menozzi e del Vescovo di Modena e Carpi Mons. Erio Castellucci

Palazzo Corbelli, ore 16:30: Benedizione di Palazzo Corbelli

Il Vescovo di Modena e Carpi, Mons. Erio Castellucci, impartisce la benedizione al nuovo Palazzo Municipale del Comune di Concordia sulla Secchia

LUNEDÍ 3 NOVEMBRE

Teatro del Popolo, ore 21:00: 1 e 95, di e con Giuseppe Scoditti

Spettacolo inaugurale della stagione teatrale 2025/26

1 e 2 NOVEMBRE

Via Mazzini, 69: Memorie. Ciò che è stato, ciò che è, ciò che resterà

Mostra fotografica della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche a cura del Club Fotografi Seriali

29 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

Parco Fiera di Via della Protezione Civile: Luna park



Giostre, attrazioni, giochi per bambini e ragazzi

31 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

Fotostudio Immagini, Piazza della Repubblica, 28

Come un battito d'ali

Mostra fotografica di Daniele Mai

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Introduzione del divieto di sosta e circolazione dalle ore 05:00 del 1 novembre alle ore 02 del 2 novembre 2025 nelle sguenti vie:

via Mazzini, piazza Roma, (compresa strada e sottostrada), piazza della Repubblica, via della Pace, largo La Couronne, piazza Borellini, via Garibaldi, viale Dante, via della Pace, via Decime, via Muratori, via Resistenza e via 1° Maggio.

e anche nelle sguenti vie:

via Carducci e via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Agnini e via Carducci);

(tratto compreso tra via Agnini e via Carducci); via per Mirandola (tratto compreso tra via Matteotti e via Carducci);

(tratto compreso tra via Matteotti e via Carducci); via F.lli Rosselli, via Pico e via Valnemorosa (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e ingresso al parcheggio Tanferri);

(tratto compreso tra via Martiri della Libertà e ingresso al parcheggio Tanferri); via Marconi (tratto compreso tra via Valnemorosa ed il civico n. 6);

(tratto compreso tra via Valnemorosa ed il civico n. 6); via Gramsci (tratto compreso tra viale Dante e i primi 25 metri);

Il parcheggio Tanferri verrà chisuo al traffico dalle ore 13 di giovedì 30 ottobre e rimarrà chiuso sino alle ore 19:00 del 3 novembre 2025.

Via Garibaldi (tratto tra viale Dante e via Decime) verrà chiusa al traffico per festa di Halloween dalle ore 19 di venerdì 31 ottobre e rimarrà chiusa sino al termine della Fiera d'Ognissanti.

I veicoli che nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 saranno in sosta in una delle vie o piazze indicate verranno rimossi a spese del trasgressore.

