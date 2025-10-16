Concordia si prepara per la Fiera d’Ognissanti: il programma completo
CONCORDIA - Sabato 1 e domenica 2 novembre torna, a Concordia, la Fiera d’Ognissanti con il tradizionale mercato straordinario e la mostra del prodotto tipico locale. Il 1° novembre sarà anche il giorno della riapertura di Palazzo Corbelli, sede municipale restaurata. Di seguito, il programma della Fiera:
SABATO 25 OTTOBRE
Via della Croce Rossa Italiana, ore 10:00: Inaugurazione microresidenze "La Libellula"
Alla presenza della sindaca Marika Menozzi, del presidente di ASP Area Nord Stefano Paltrinieri e dell’assessora regionale al welfare Isabella Conti
VENERDÍ 31 OTTOBRE
Biblioteca comunale, Via per San Possidonio 1, ore 17:00: Halloween, brividi di carta
Narrazioni e musica per bambine e bambini dai 4 anni in su. Narra Alessandra Baschieri, musiche a cura di Gianluca Magnani. Merenda finale offerta da Pro Loco Concordia. Ingresso libero
Centro storico, dalle ore 18:00: Dolcetto o scherzetto
I negozi di Concordia aderenti all’iniziativa commerciale accolgono i “mostruosi clienti” per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” di Halloween. Riconoscerete i negozi aderenti all’iniziativa commerciale dalla zucca esposta in vetrina.
Ex Canonica, Piazza Borellini, dalle ore 18:30: Happy Halloween
La caccia al tesoro più mostruosa di Concordia con premi per il miglior travestimento e la miglior squadra. Contributo pizza Euro 5. Prenotazione obbligatoria al n. 342 8037988. A cura di associazione Oratorio e circolo Spendor ANSPI e La scuola del portico.
SABATO 1° NOVEMBRE
Largo La Couronne, davanti al Teatro del Popolo, ore 10:00
Corteo inaugurale della Fiera d’Ognissanti
Sfilata tra gli stand con le musiche della Filarmonica Giustino Diazzi. Arrivo in piazza della Repubblica alle ore 11:00 per la cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli
Piazza della Repubblica, ore 11:00: Palazzo Corbelli ritorna municipale
Cerimonia di inaugurazione con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, la sindaca Marika Menozzi e il sindaco dei ragazzi Francesco Borghi. Accompagnamento musicale della Filarmonica Giustino Diazzi
Piazza della Repubblica, dalle 14:00 alle 16:00: Visite guidate di Palazzo Corbelli
Sarà possibile partecipare alle visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di Palazzo Corbelli restaurato e restituito alla comunità
Vie del centro storico, tutto il giorno: Fiera d’Ognissanti
Mercato degli ambulanti, mostra del prodotto tipico locale, esposizione di automobili, articoliper il giardinaggio e la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi.
Foyer del Teatro del popolo, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 16:30: Letture a Teatro
La scrittrice concordiese Elena Bosi legge brani di autori emiliani e "quasi". Presenta e affianca nelle letture Daniela Sala di Pro Loco Concordia.
Teatro del Popolo, dalle ore 10:00 alle ore 17:00: Alla scoperta del Teatro del Popolo
In questa giornata di festa il Teatro del Popolo è aperto per essere ammirato. Invitiamo le persone a visitarlo e ad informarsi sugli spettacoli della nuova stagione teatrale.
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Vie del centro storico, tutto il giorno: Fiera d’Ognissanti
Mercato degli ambulanti, mostra del prodotto tipico locale, esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi.
Piazza della Repubblica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00: Visite guidate di Palazzo Corbelli
Sarà possibile partecipare alle visite guidate su prenotazione dedicate alla scoperta di Palazzo Corbelli restaurato e restituito alla comunità
Palazzo Corbelli, ore 15:30: Consegna della Costituzione ai diciottenni
In occasione della cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli sarà donata una copia della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi residenti nel Comune diConcordia che compiono 18 anni nel corso del 2025
Via Muratori19, ore 15:45: Il campanile restaurato si presenta: benedizione e concerto di campane
Cerimonia di inaugurazione della torre campanaria della Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo alla presenza della sindaca Marika Menozzi e del Vescovo di Modena e Carpi Mons. Erio Castellucci
Palazzo Corbelli, ore 16:30: Benedizione di Palazzo Corbelli
Il Vescovo di Modena e Carpi, Mons. Erio Castellucci, impartisce la benedizione al nuovo Palazzo Municipale del Comune di Concordia sulla Secchia
LUNEDÍ 3 NOVEMBRE
Teatro del Popolo, ore 21:00: 1 e 95, di e con Giuseppe Scoditti
Spettacolo inaugurale della stagione teatrale 2025/26
1 e 2 NOVEMBRE
Via Mazzini, 69: Memorie. Ciò che è stato, ciò che è, ciò che resterà
Mostra fotografica della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche a cura del Club Fotografi Seriali
29 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE
Parco Fiera di Via della Protezione Civile: Luna park
Giostre, attrazioni, giochi per bambini e ragazzi
31 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE
Fotostudio Immagini, Piazza della Repubblica, 28
Come un battito d'ali
Mostra fotografica di Daniele Mai
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
Introduzione del divieto di sosta e circolazione dalle ore 05:00 del 1 novembre alle ore 02 del 2 novembre 2025 nelle sguenti vie:
- via Mazzini, piazza Roma, (compresa strada e sottostrada), piazza della Repubblica, via della Pace, largo La Couronne, piazza Borellini, via Garibaldi, viale Dante, via della Pace, via Decime, via Muratori, via Resistenza e via 1° Maggio.
e anche nelle sguenti vie:
- via Carducci e via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Agnini e via Carducci);
- via per Mirandola (tratto compreso tra via Matteotti e via Carducci);
- via F.lli Rosselli, via Pico e via Valnemorosa (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e ingresso al parcheggio Tanferri);
- via Marconi (tratto compreso tra via Valnemorosa ed il civico n. 6);
- via Gramsci (tratto compreso tra viale Dante e i primi 25 metri);
Il parcheggio Tanferri verrà chisuo al traffico dalle ore 13 di giovedì 30 ottobre e rimarrà chiuso sino alle ore 19:00 del 3 novembre 2025.
Via Garibaldi (tratto tra viale Dante e via Decime) verrà chiusa al traffico per festa di Halloween dalle ore 19 di venerdì 31 ottobre e rimarrà chiusa sino al termine della Fiera d'Ognissanti.
I veicoli che nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 saranno in sosta in una delle vie o piazze indicate verranno rimossi a spese del trasgressore.
-
