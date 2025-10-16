Calcestruzzo depotenziato alle scuole “Frassoni” di Finale Emilia, prosciolta l’azienda AeC Costruzioni e assolti i vertici
FINALE EMILIA, MIRANDOLA - Prosciolta l'azienda AeC Costruzioni di Mirandola "perchè il fatto non sussiste" e assolti i suoi vertici: è l'esito del processo nato in seguito all'inchiesta sul presunto utilizzo di "calcestruzzo depotenziato" nella costruzione delle nuove scuole medie "Frassoni" di Finale Emilia e di altri edifici di aziende della Bassa modenese in seguito al terremoto del 2012.
L'inchiesta era nata nel 2016 quasi per caso: gli inquirenti, nell'ambito di un'indagine inerente una partita di droga, avevano intercettato un tecnico che parlava di "cubetti", campioni di cemento che vengono analizzati per verifiche di qualità.
Sospettando, per l'appunto, un utilizzo di materiale scadente (cemento con resistenza inferiore a quella richiesta per l'edilizia pubblica) per la costruzione di alcuni edifici, gli inquirenti fecero partire una nuova indagine: ora, però, la vicenda giudiziaria, che, oltre all'azienda AeC Costruzioni, vedeva coinvolta anche la Betonrossi di Piacenza, azienda fornitrice del cemento a cui veniva contestato il reato più grave (associazione a delinquere), si è definitivamente conclusa.
- Finale Emilia, inchiesta calcestruzzo depotenziato: al via il processo
- Finale Emilia, accelerazione nell’inchiesta sul calcestruzzo depotenziato
- Inchiesta sul calcestruzzo “depotenziato” usato alle scuole “Frassoni” di Finale Emilia, tutto prescritto dopo 9 anni
- Calcestruzzo depotenziato alle scuole "Frassoni" di Finale Emilia, prosciolta l'azienda AeC Costruzioni e assolti i vertici
- Calcio, Coppa Promozione: goleade per Medolla San Felice e La Pieve Nonantola, Solierese ok ai rigori
- Donazione di capelli a sostegno di pazienti oncologici e dermatologici, protocollo di collaborazione tra Avis Emilia-Romagna e Cna Modena
- Cavezzo, biblioteca chiusa nella mattinata di venerdì 17 ottobre
- Volley, Stadium Mirandola verso l'inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise
- "Parlane con il sindaco" e "Il Comune vicino a te", a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini
- False multe sul parabrezza, attenzione alla nuova truffa dei finti verbali
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE